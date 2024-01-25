外交部：感謝馬紹爾總統挺台 我與12友邦關係穩固

我太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda_Heine）24日與台灣總統當選人、副總統賴清德視訊談話，她重申兩國堅定且持久的友誼；對此，外交部發言人劉永健表示感謝。圖為海妮宣誓就職。（外交部提供）

2024/01/25 13:41

〔記者楊堯茹／台北報導〕我太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda C. Heine）24日與台灣總統當選人、副總統賴清德視訊談話，她重申兩國堅定且持久的友誼；對此，外交部發言人劉永健表示感謝，並重申，目前台灣與12個友邦關係穩固，也非常重視每個邦交國。

賴清德昨與海妮進行視訊談話，並邀請海妮出席5月總統就職典禮；海妮重申馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久的友誼，雙邊關係堅若磐石，並期待5月與總統當選人賴清德在台灣見。

劉永健指出，外交部對每一個邦交國都非常重視，也密切掌握我國與友邦雙邊關係的發展，目前我國與12個友邦的外交關係都穩固。我國與馬紹爾群島關係甚為緊密友好，邦交堅實穩固，對於海妮總統的友誼與支持，外交部也誠摯表示感謝。

台灣目前有12個邦交國，分別為貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼、梵蒂岡。

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