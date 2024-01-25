為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

外交部：感謝馬紹爾總統挺台 我與12友邦關係穩固

我太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda_Heine）24日與台灣總統當選人、副總統賴清德視訊談話，她重申兩國堅定且持久的友誼；對此，外交部發言人劉永健表示感謝。圖為海妮宣誓就職。（外交部提供）

我太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda_Heine）24日與台灣總統當選人、副總統賴清德視訊談話，她重申兩國堅定且持久的友誼；對此，外交部發言人劉永健表示感謝。圖為海妮宣誓就職。（外交部提供）

2024/01/25 13:41

〔記者楊堯茹／台北報導〕我太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda C. Heine）24日與台灣總統當選人、副總統賴清德視訊談話，她重申兩國堅定且持久的友誼；對此，外交部發言人劉永健表示感謝，並重申，目前台灣與12個友邦關係穩固，也非常重視每個邦交國。

賴清德昨與海妮進行視訊談話，並邀請海妮出席5月總統就職典禮；海妮重申馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久的友誼，雙邊關係堅若磐石，並期待5月與總統當選人賴清德在台灣見。

劉永健指出，外交部對每一個邦交國都非常重視，也密切掌握我國與友邦雙邊關係的發展，目前我國與12個友邦的外交關係都穩固。我國與馬紹爾群島關係甚為緊密友好，邦交堅實穩固，對於海妮總統的友誼與支持，外交部也誠摯表示感謝。

台灣目前有12個邦交國，分別為貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼、梵蒂岡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
視訊馬紹爾新總統 賴稱許台馬兩國同寫歷史新頁
2024/01/25 05:30

視訊馬紹爾新總統 賴稱許台馬兩國同寫歷史新頁
視訊馬紹爾新任總統 賴清德：兩國共同寫下歷史新頁
2024/01/24 13:39

視訊馬紹爾新任總統 賴清德：兩國共同寫下歷史新頁

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
馬紹爾新任總統：堅定支持台馬邦誼 海妮致賀賴蕭 讚許台灣選舉是世界典範
2024/01/24 05:30

馬紹爾新任總統：堅定支持台馬邦誼 海妮致賀賴蕭 讚許台灣選舉是世界典範
馬紹爾群島新任總統：堅定支持台馬邦誼
2024/01/23 18:08

馬紹爾群島新任總統：堅定支持台馬邦誼

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播