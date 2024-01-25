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傅崐萁選黨鞭叫陣「先去收驚 」 柯建銘反擊：大話別講太多

柯建銘直言，不管是傅崐萁或賴士葆參選，他都祝福，「你們選上再來講，慢慢看，大話不要講太多」。（資料照）

柯建銘直言，不管是傅崐萁或賴士葆參選，他都祝福，「你們選上再來講，慢慢看，大話不要講太多」。（資料照）

2024/01/25 12:50

相關新聞：參選藍黨團總召 傅崐萁嗆：柯建銘快去收驚

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召之爭開打，立委傅崐萁、賴士葆登記參選時皆提及民進黨團總召柯建銘；傅更嗆聲「柯總召趕快去收驚，我馬上到了」。對此，柯建銘今（25）日表示，不管是誰參選都祝福，但選上再來講，大話不要講太多。

第11屆立法院新會期將揭開序幕，國民團幹部於1月24、25日開放黨籍立委登記，30日投票改選，傅崐萁今早委由助理代表登記參選黨團總召，並親自召開記者會說明、簽署7項國會改革承諾書，還強調已磨好「倚天劍、屠龍劍」對抗柯建銘。賴士葆今也表示，他與柯建銘有多年打交道的經驗，常協商。

對此，柯建銘受訪指出，不管是傅崐萁或賴士葆參選都向他叫陣，他都祝福，「你們選上再來講，慢慢看，大話不要講太多」。

針對藍營內鬥，柯建銘回應，民進黨團清楚知道，未來在國會非常險峻，唯有團結民進黨、對上分裂的在野黨。

至於傅崐萁所提「總統赴立法院國情報告常態化」的主張，柯建銘日前已說明，以法制面而言，現在規定只有「得」邀請總統做國情報告，且採「綜合回答」；若要以「即問即答」形式，則需要修法，況且現在立法院還沒有開議，未來政黨如何面對這一題，就待開議後再處理。

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