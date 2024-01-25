空軍女中士欠債佯稱「買年資」 A12名同袍的錢這下慘了

欠債黃姓女中士藉由掌管年資補繳等業務，向多名同袍詐騙共13萬餘元，被士檢依貪汙罪嫌起訴。（資料照）

2024/01/25 12:33

〔記者溫于德／台北報導〕服役於新北市淡水空軍營區的黃姓女中士因積欠外債，藉由掌管年資補繳等業務，向多名同袍詐騙共13萬餘元，後來是一名鍾姓上士驚覺被騙，決定向上通報。士林地檢署偵結，依貪污治罪起訴黃女。

34歲黃姓女中士負責管理士兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、年資補繳等業務，因在外欠債，利用職務機會詐騙同袍。

2020年6月7日，黃女傳LINE向黃姓下士通知準備收取購買義務役轉任士官年資費用，成功騙黃姓下士匯款18258元。

2021年8月，黃女明知另名黃姓女中士的育嬰留職停薪年資費用應分別為2275元、4407元，卻向對方謊稱是9360元、3997元，經被害人匯款從中詐得4543元。

接著，黃女得知一等兵補繳年資費為1651或1659元，卻向彭、歐、蔡等7名一等兵謊稱，每人購買年資費用為2678元，7人誤信全部匯款，黃女成功從中詐取差額。

此外，黃女還被查到，2021年11月11日利用國軍常用的通訊軟體Juiker，通知黃姓下士要收取購買義務役轉任士官年資費用6989元，再以相同理由向郭姓上士收取1萬9082元，並將2筆款項侵占。

最後一名被騙的是鐘姓上士，他被要求補繳年資利息，經陸續匯款18989元、4988元、15585元、39562元到黃女的帳戶，才驚覺自己早已辦理並完成年資補繳，且根本沒有補繳年資利息這件事，決定向上通報。

黃女到案後坦承因為積欠外債，而以年資補繳等理由詐騙同袍。士檢偵結，指她分別犯貪污治罪條例中「侵占職務上持有非公用私有財物罪」、「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，起訴同時請法院分論併罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法