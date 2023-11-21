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外界訛指屏東老埤農場將變更用地為光電場 農業部重打臉

農業部澄清未在屏東老埤農場設置光電場。（資料照）

農業部澄清未在屏東老埤農場設置光電場。（資料照）

2023/11/21 15:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕外界指農林公司所有、在大武山下的屏東老埤農場，將變更400公頃農地作光電案場且已準備送件，若成功就會是全台最大的農地光電案，農業部澄清表示，該地受農地農用的限制，也沒有接獲該案審查或徵詢同意的情況。

農業部表示，2010年農業發展條例修正，對於近80萬公頃的耕地，除開放自然人可以自由買賣外，僅限農企業法人經營資本密集或技術密集類目，符合一定標準，始可承受耕地，是特許性質。

農業部表示，目的是希望透過企業協助農產業升級，達成農業永續經營目標，故對於申請案件應提出之農業經營利用計畫書為審查重點，經審查同意後，即需維持所核准之農業經營利用，並無所謂「已經營若干年即完成使用而可變更作他用」，農林公司當年則是將該耕地係為作茶葉生產。

對於外界指農林公司擬變更使用面積高達400公頃，倘若送審，該變更規模是屬於中央區委會審議同意權，且涉及環境生態議題須受檢核，所需考量之事及價值甚多，以及必須進行在地溝通，絕對無法輕易變更，另對於外界指提及茶樹結合光電部分，農業部再次強調，地面型農電共生並無開放。

而該園區因為占地廣大，裡面也有一些過去的茶廠等建築，農業部表示，唯一可以作光電設施的就是在既有建築架設屋頂型光電。

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