中工承包案疑藏玄機 北市民代促檢視

2024/10/29 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕威京集團深陷京華城案，旗下的中華工程（中工）在台北市承攬的工程也受到關注，民進黨議員許淑華昨在議會質詢指出，中工承包北市的五個案子，都有低價搶標、再追加預算的情形，質疑「把雙北市政府當提款機」，要求工務局、都發局、捷運局等單位全面檢視追加預算的部分，不要等議員來砍預算，政風單位也允諾會就案件進行了解。

許淑華列舉中工包括內湖河濱高中基地公共住宅增設社區設施及設備財物採購案、第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程、河濱高中基地公共住宅統包工程、捷運信義線東延段CR580C區段標工程及環狀線CF650區段標等五項工程，除社宅是最有利標，其他都是低價得標後又追加預算，讓總金額從三三七億餘元，追加到四二七億餘元，直批中工「把雙北市府當提款機」。

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其中，環狀線追加變更二一四個項目，變更站台潑雨設計要追加二五○○萬、站台風雨測試要追加一一七三萬、交維計畫追加一九八八萬、交通整合計畫追加九五○○萬元等；她認為不該讓中工予取予求，要求政風處調查相關案件有沒有人謀不臧，相關局處全面檢視追加的預算是否合理。

捷運局表示，環狀線相關追加項目都是因應新北市的要求，這些錢都是新北要付的，北市只是代辦工程。政風處允諾會就案件進行了解。

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