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    首頁　>　生活

    北市府解除子約重發包 台智光提申訴

    2024/10/29 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕對於台智光監視器案，台北市政府已在今年四月發文台智光解除子約，但台智光不認同。台北市議會專案小組昨上午開會討論母約、子約等爭議，專案小組召集人秦慧珠表示，目前未找到母約瑕疵無法解約，而市府開始找子約備援系統後，台智光已在十月十七日發文提出申訴，希望啟動法律爭議調處，呼籲市府要審慎處理。

    警局下月監視器備援系統決標 將擬對策

    台北市警察局四月八日向台智光提出解除子約，並於十月六日上網招標監視器備援系統，預計十一月七日決標。台智光不認同解除子約，於十月十七日發文提出申訴，認為招標備援系統依法無據，希望啟動法律爭議調處。法務局昨在專案小組會議說明，市府正研議回應台智光所提異議內容；警察局也表示，台智光若正式提出爭議調解程序，會研議應對策略。

    秦慧珠：市府未找到母約瑕疵 無法解約

    至於母約部分，法務局與資訊局未找到與台智光母約瑕疵無法解除，仍看後續法律處理。秦慧珠表示，台智光辯解目前被起訴的人是母公司台通光涉內線交易，台智光監視器案無人被起訴，但她認為案件還未結案，檢察官要繼續偵辦，母約部分應該等全部起訴再處理。

    專案小組昨也討論到台北市托嬰中心監視器設置狀況，社會局原計畫今年上半年與台智光簽約托嬰中心監視器，因爆出弊案之慮作罷。不過台智光早在雙方簽約前就已架設八十三家托嬰中心的監視器，社會局希望台智光拆除，但台智光不願意，未來也將提出異議。

    社會局表示，考量台智光尚有疑慮且由司法審查中未簽約，若後續產生相關爭議將交由司法處理。衛福部去年底開始針對全國托嬰中心研議雲端儲存監視影像設備，未來計畫將雲端儲存影像資料入法，社會局在中央備援機制未上路前會以公開招標及評選機制，徵求合宜廠商辦理托嬰中心監視器影像異地備援服務。

    郝龍斌未回應 小組不邀陳重文列席

    而專案小組透過市府發文邀請前台北市長郝龍斌至小組說明，郝龍斌則未回覆公文。秦慧珠也表示，因小組成員有不同意見，原則上不邀請涉台智光案被起訴的北市議員陳重文列席。

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