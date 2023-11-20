海保法立法獨缺政院版草案 環團籲速提案送審

環團及立委邱顯智（圖左1）今日聚集在行政院前，要求行政院儘速提出政院版的海洋保育法草案，並送到立法院審查。（記者陳嘉怡攝）

2023/11/20 13:33

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣四面環海，但最能落實海洋永續精神的「海洋保育法」，卻因獨缺行政院版本草案，立法進度延宕。今（20）日環團聚集在行政院前，要求行政院儘速提出政院版草案，讓海保法有機會在立法院本會期通過，否則目前已送進立院的其他版草案，恐因屆期不續審遭擱置，海保法立法進程得重頭來過。

台灣媽祖魚保育聯盟常務理事郭佳雯表示，目前海洋保育相關法規散落在各法，但因保護標的不同、管制標準有所差異，無法真正落實海洋保育。海洋三法中目前只有「海洋產業發展條例」通過立院三讀，而最能夠從源頭解決問題、落實海洋永續精神的「海洋保育法」至今還看不到。

立委邱顯智表示，台灣作為海洋國家，但海洋近年卻飽受離岸風電、環境污染，及中國抽砂船與漁船過度捕撈等危害，導致我們在海洋保育上不僅缺乏足夠人力及經費，又面臨法制不足無法開罰的問題，修法速度遠不及海洋被破壞的速度。

邱顯智表示，目前已是立法院第十屆的最後一個會期，但至今立法院還未見行政院版本的「海洋保育法」草案，若沒有政院版的草案，立法院召委不可能排審，而現在已送進立院的眾多版草案也會因屆期不續審遭擱置。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順則提到，海保法其實非外界或漁民所想，一旦實施就無法辦法捕魚，而是落實分區管理讓海洋資源永續，只要政府多與漁民溝通了解，相信漁民不會反對海保法。

台灣環境資訊協會專案經理官淳安也說，海保法不是要讓大家不吃魚或不抓魚，相反的是要透過海保法保護漁業資源永續，才不會讓魚愈抓愈小、愈抓愈少，並盼透過海保法讓水下整體生態系都能獲得保護。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順（圖左3）提到，海保法並非一般漁民所想，一旦實施就無法捕魚，而是落實分區管理讓海洋資源永續。（記者陳嘉怡攝）

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