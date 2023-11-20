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國民黨不分區「大換血」氣到退群組？李德維：外界將不分區妖魔化

國民黨立委李德維昨日坦言，這份名單是主席的意志。（記者林哲遠攝）

國民黨立委李德維昨日坦言，這份名單是主席的意志。（記者林哲遠攝）

2023/11/20 12:12

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨昨日公布不分區立委名單，豈料現任不分區立委卻無人留任，國民黨立委李德維昨日坦言，這份名單是主席的意志，更透露在中全會上面吵半天，就是在吵黨的基層沒有受到重視。對此，他今日上午於立法院受訪時強調，「我遺憾的是，現任國民黨不分區立委支持度並不低，但外界似乎都將不分區妖魔化。」

李德維表示，這是錯誤解讀，昨天部分媒體的報導有誤，中全會上的意思是黨中央要更重視基層心聲，這份不分區立委名單，據他了解，因為是朱立倫的權責，黨內都尊重，但國民黨基層也真的認為自己的聲音能夠上達、反映的機會非常小，黨中央確實要好好反省「這點希望黨中央要重視，而不是每次只是想要『船過水無痕』。」

針對國民黨本屆不分區名單清一色「朱家軍」，引發黨內人士質疑，更讓他氣到退出中央委員的群組？李德維坦言，「沒有啦，因為我們的群組非常多，我退出了少部分的群組，我也覺得，不太能夠跟支持自己的好朋友來交代，但因為我們交叉群組非常多，所以退出一部分。」

李德維透露，他退出部分群組後也受到關心，不過「回家路更寬，每個人的價值不一定是你有擔任哪一樣職務，而是你真正在做那件事情的時候，有盡心盡力……講個不好意思的，其實立委也分三六九等，一般的人品德高尚，值得尊重的人非常多。」

談到現任不分區立委游毓蘭沒有被留任，李德維則表示，現任不分區立委各有專長，「我遺憾的是，現任國民黨不分區立委支持度並不低，但外界似乎都將不分區妖魔化，好像現在的名單如何好，以前的名單如何爛，我覺得不用去抹煞別人。」

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