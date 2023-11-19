上千名醫事人員上凱道提兩大訴求 盼總量管制原則入法

台灣醫事人員大聯盟19日在凱道上舉行「黑十字運動」，呼籲政府相關單位能有所作為，盡快將醫事類學生招生總量管制制度入法。（記者朱沛雄攝）

2023/11/19 16:25

〔記者丁奕／台北報導〕醫事人員不滿工作環境不佳，政府只會採取放寬總量管制等治標不治本的方法，卻忽略勞動條件不好導致醫護留不住人的主因。今日台灣醫事人員大聯盟帶領上千名西醫、牙醫、中醫、護理師、藥師走上凱道表達不滿，提出兩大訴求：提高我國醫療支出佔GDP的比例，並將醫事人員總量管制原則入法。

活動一開始，醫事人員即合唱「黑十字之歌」表達訴求，並喊出「總量入法，病人安全」的口號。並在凱道立起一座四公尺高帶有裂痕的巨大黑色十字，象徵政府失能崩壞的傷口，需要清創重建，不要用黑膠帶妄想封住人民權益。

今日活動也有諸多政黨出席力挺，包含民進黨、民眾黨、國民黨、時代力量皆派員到場發言並接受醫事人員的陳情書。時代力量黨主席王婉諭指出，台灣護理師畢業後投入護理工作僅6成，平均工作6.5年即離職，相較其他國家落後許多，要有穩定的工作環境才能留住醫事人員，政府政策若不妥應懸崖勒馬。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，護理界從2014年就說護理師不夠，護病比1比13是世界第一，現在已經到1:17至1:20。我國領證護理人員達32萬人，但實際執業者僅19萬人，不改善護理人員的低薪、過勞，增額再多都沒用。

教育部日前以花東醫院招不到藥師為由，因此核准慈濟大學增設藥學系。藥師聊聊天社團召集人鄭文柏表示，實際上花東每萬人分別有13甚至17名藥師，遠高過WHO建議，政府該做的應該是增加離島、偏鄉藥師的給付，留住在地人才。

今日醫事人員將炮火對準衛福部、教育部。衛福部長薛瑞元日前曾表示，他不知道護理師不滿考選部降低護理師國考門檻的邏輯在哪裡。大聯盟發起人兼台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州批評，「薛瑞元才沒邏輯」，一個水杯已經破洞了，還一直倒水有用嗎？留不住醫護人員，一直放開總量管制有用嗎？

蔡豐州指出，教育部以前是「卡管」，現在是卡「總量管制」，教育部長潘文忠以醫事人員的主管機關是衛福部為由，躲在衛福部後面，潘文忠要有骨頭，出面解決總量管制的問題。

台灣醫事人員大聯盟19日在凱道上舉行「黑十字運動」，並在凱道上樹立起大型具有裂痕的黑色十字架，代表在長期不當的政策下「醫療將死」，呼籲政府及社會各界關注並尊重醫事人員及民眾的健康權益。（記者朱沛雄攝）

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