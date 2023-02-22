北市老年人口逾52萬人 蔣萬安推「樂齡進修券」僅1200名額

台北市長蔣萬安22日出席樂齡市民進修券發布記者會，上台致詞。（記者塗建榮攝）

2023/02/22 14:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市65歲以上老年人口超過52萬人，為鼓勵長者終身學習，台北市長蔣萬安今宣布推「樂齡市民進修券實施計畫」，凡設籍北市65歲以上長者報名社區大學開設的暑假或秋季班課程，將補助學分費1千元，低收、中低收入戶資格補助3千元，僅有1200個名額，6月上路實行。

蔣萬安今天上午出席樂齡市民進修券課程發布記者會，在士林社區大學老師李佳潔指導帶領之下，蔣萬安與北市教育局長湯志民，動手將紅蘿蔔切絲、小黃瓜刨成片、切小蕃茄放在玻璃杯擺飾，製作健康沙拉杯，教育局找來社大的資深學員翁何光美分享上課經驗。

蔣萬安致詞時指出，高齡人口不斷攀升，到今年1月北市高齡人口已逾52萬人，占全市總人口數20.97％，是全國高齡化速度最快的縣市，因此樂齡學習和終身教育是北市相當重視的教育政策。

蔣萬安表示，北市12所社區大學每年開設超過5000門課程，每年約有超過10萬人次參與，透過「樂齡學習進修券」的補助，期待長輩們踏出家門、相揪來上課。翁何光美說，她在士林社大參加日文課程，一學就是20年，老師不斷鼓勵她要持續學習，動動腦筋才不會退化，這也是她持續學習的動力。

教育局表示，3月起至5月，台北市12所社區大學每個月也會開設各1堂「樂齡學習體驗課程」，共有36堂課程提供台北市長輩免費參加，課程包含健康知能、地方走讀、創意手作、退休理財等，預計將有1000位長者受惠。

教育局表示，「樂齡市民進修券」計畫啟動，即日起北市65歲以上長者，到各社區大學免費報名參加「樂齡學習體驗課程」，課程資料及報名方式洽詢各社區大學，同時6月份開放線上登記「樂齡市民進修券」，登記時間和網址將另行公告。

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