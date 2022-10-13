透過IG認識不到1週 大馬籍小模慘遭男網友勒斃陳屍租屋

陳男今天中午12點左右離開蔡女台北士林大東路租屋處。（記者王冠仁翻攝）

2022/10/13 22:35

相關新聞連結：

士林驚傳凶殺！男勒死大馬籍女子 逃回家輕生被送醫才曝光

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區今晚驚傳凶殺命案，平時擔任模特兒的24歲馬來西亞籍蔡姓女子，疑遭30歲陳姓男子勒斃陳屍在大東路租屋處。警方發現陳男與蔡女透過IG認識，認識才5、6天，兩人是什麼關係？為何將她勒斃？警方將待輕生送醫的陳男恢復意識後進一步釐清。

據了解，24歲蔡姓女子是銘傳大學交換學生，目前休學，她身材精瘦，平時擔任模特兒，IG上有不少外拍作品。

警方調閱監視器畫面查出，今天中午12點左右，陳男從蔡女台北市大東路租屋處離開。他返回新北市鶯歌住處，下午打電話告訴雙親有輕生念頭，隨後吞服大量藥物失去意識。陳男父母嚇得報警，員警到陳男住處聯繫不上他，父母趕到現場破門，赫然發現陳男失去意識。

陳男送醫途中神情恍惚之際告訴警方，「我在士林大東路掐死了一個女的」，警方不敢大意，立刻通報轄區士林分局到場察看，但員警趕到蔡女租屋處時，發現她已經明顯死亡。

據悉，蔡女的同學、朋友告訴警方，蔡女先前有交一名男友，但兩人已分手。蔡女前男友則說，兩人1個多月前分手，蔡女平時除了擔任模特兒，還有經營直播，偶爾會跟粉絲見面。

警方不排除陳男可能是蔡女直播的男粉絲，目前已經派員到醫院戒護陳男，將待他意識清醒後進一步釐清。而警方勘驗蔡女遺體，發現她頸部有明顯勒痕、瘀青，正循線通知蔡女親友，同時全力釐清案情。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

蔡女陳屍租屋。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法