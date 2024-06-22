北市東山高中國中部超收142人 最重罰停招

2024/06/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市國中分發每年搶破頭，今年適逢龍年狀況更甚，有民眾爆料，孩子原要就讀東山高中國中部，卻因校方超收與教育局協調增班不成而無法報到。教育局表示，今年二月已核定班級數，東山超收一四二人，四月時已告知校方無法增班，後續將協助學生安置；針對校方行為將送私立學校諮詢會，校方恐面臨減少部分或全部招生，另可針對承辦人、主任、校長等進行個別行政罰鍰，最高一五○萬元。

教育局副局長陳素慧表示，過往沒見過如此嚴重的超收狀況，今年東山高中可招收十四個班六三○位新生，但因校方四月考試入學時錄取分數設定過低，導致額外超收一四二位新生，教育局已要求校方協助學生回到原設籍學區就讀，針對違法超收情形也將提送諮詢委員會討論，從重懲處。

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她說，針對東山高中此次行政缺失處罰，將朝減少部分或全部班級招生名額進行；此外，私校未依招生辦法招生，可針對承辦人、主任、校長個別處行政罰鍰卅萬至一五○萬元。

據悉，還有家長為了入學東山放棄設籍學區內的明星國中，教育局表示，原先已登記並獲分發公立國中，但為入學東山高中而放棄的學生，會協助安置回原國中，原本未登記者則與其他學生一起改分發。教育局中等教育科科長黃喬偉表示，已要求學校於下週二前提供完整錄取名冊。

東山高中表示，對招生作業疏失帶來的困擾深表歉意，也感謝主管機關願意協助超額新生就讀原學區學校，學校將全力協助，即日起辦理退費與補償事宜。據了解，校方將退回報名費兩萬兩千元，並加發兩萬兩千元，共補償四萬四千元給被勸退學生。

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