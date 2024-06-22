國民黨「藍鷹」太吵 北市成功高中14班學生換教室

立法院昨進行國會擴權覆議案表決，藍營動員「藍鷹」集結周邊，成功高中學生反映噪音干擾到上課。（記者田裕華攝）

2024/06/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕立法院昨上演國會擴權覆議案表決，藍營動員「藍鷹」集結於立院周邊，活動發出噪音嚴重影響成功高中上課，校內十四個班級因此更換教室，受影響學生約五百多人。北市教育局表示，經校方反映評估，於第三節課進行移動，將受影響較嚴重班級移至空出的原高三教室；教育局人員與校長也巡視移動後班級上課情形，皆正常上課。

班聯會發聲明 籲考量學生權益

成功高中校舍緊鄰藍鷹行動集會地點，昨有該校學生於社群媒體Threads上貼出影片，影片中可見學校圍牆外聚集人潮，活動音響的音量更是震耳欲聾。成功高中班級代表聯席會也透過Instagram發布聲明指出，校外的集會遊行已對全校同學的學習環境產生嚴重的負面影響，呼籲活動主辦方及參與者應充分考量學生的權益，在未來的活動申請中避開學校周邊道路，或辦理時避開上課時段，也呼籲警察機關審核時多加注意，以免對學生造成困擾。

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吳沛憶︰動員群眾也要維護秩序

中正、萬華立委吳沛憶也收到學生對於噪音的陳情，她表示，希望國民黨動員群眾上街頭，也要負起責任維護現場秩序，不要影響學生受教權。

教育局︰協調降低音量 後門交管

教育局表示，成功高中校長孫明峯上午六點五十分巡視青島東路現場，也聯繫現場負責人表達學校擔憂，並協調降低音量，學校後門並進行交通管制，由義交與交警維持交安。

不過，後續還是有老師、學生反映音量過大，即使已經關窗戶還是影響到教學；上午八點多，教育局人員與孫明峯至現場溝通了解，並至校內評估現場聲音狀況，經討論過後決議於第三節課（上午十點）移動學生，將八德樓（臨青島東路）西側十四個班級，移至四維樓（臨濟南路）三、四樓原高三教室，移動後皆正常上課。

成功高中表示，移動學生班級涵蓋高一、高二，現場活動於中午過後音量就趨小，不影響上課，學校教學組也通知各班移動措施維持至第六節課（下午三點）；校方強調，學校是教學場域，以維護學生的受教權為最優先考量。

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