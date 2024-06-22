雨炸台北 捷運忠孝復興、萬芳醫院站漏水

雙北地區21日午後下大雨，有網友拍下台北捷運文湖線忠孝復興站內也狂漏水。（網友syx.__07提供）

2024/06/22 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北地區昨天下午降下大雨，台北捷運文湖線忠孝復興站竟出現漏水情形，站內天花板掀開滴下大量雨水，地板濕成一片，民眾紛紛繞開避免被淋濕，站務人員緊急將漏水範圍用紅龍柱圍起；另外，昨下午三點文湖線疑似受雷雨影響，一度有四部列車暫停行駛一分鐘，北捷切換備援系統後，營運恢復正常。

文湖線忠孝復興站昨出現大量漏水，雖然站務人員用紅龍柱將漏水範圍圍起，並放置水桶接水，但因為漏水量太大，地上積水蔓延開來，民眾紛紛走避。

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北捷昨天說明，文湖線忠孝復興站轉乘區、萬芳醫院站月台及大廳，因瞬間大雨宣洩不及有漏水情形，於第一時間已做處理，後續因雨量變小已無漏水情形。

另昨下午三點，北捷行控中心發現文湖線設備異常警訊，行控中心立即切換至備援系統，當時列車自趨安全保護設計啟動，列車自動減速停車，切換期間有四部列車於站間短暫停留約一分鐘，至系統重新偵測正常並經行控中心確認後，列車恢復自動駕駛，後續營運正常。北捷表示，設備出現警訊原因，不排除受雷雨影響，詳細原因會於收班後詳查。

文湖線去年八月曾因落雷影響號誌設備，全線暫停營運四十一分鐘，期間有廿二部列車，約五千八百人受影響。文湖線雖設有避雷設備，但當時雷擊能量較強，木柵機廠控制台受感應雷擊後，導致電源喪失，全線緊急停車。北捷當時將木柵機廠的停車鈕控制迴路，從單電源設計改成雙電源，避免單一電源受感應雷擊中斷，導致全線停駛的狀況再發生。

不過這次又疑似因雷擊導致文湖線列車異常暫停行駛，不少民眾表示，搭乘文湖線常遇到異常狀況，不希望每次下雷雨就要提心吊膽，盼北捷能夠改善。

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