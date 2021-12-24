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    首頁　>　臺北市

    批柯文哲拿行政資源作選舉綁樁 王欣儀：北市府淪民眾黨競選總部

    北市議員王欣儀質疑，柯文哲常用行政資源作為選舉綁樁、權責不分，讓副市長黃珊珊藉市政行程曝光拚選舉，轟「將市府當作民眾黨競選總部」。 （記者鄭名翔攝）

    北市議員王欣儀質疑，柯文哲常用行政資源作為選舉綁樁、權責不分，讓副市長黃珊珊藉市政行程曝光拚選舉，轟「將市府當作民眾黨競選總部」。 （記者鄭名翔攝）

    2021/12/24 19:59

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今舉行就職7週年記者會，自誇任內將交出許多成績、為台北帶來很多改變；但國民黨北市議員王欣儀質疑，柯市府各項政策前後不一、也無配套，使基層人仰馬翻，且常常用行政資源作為選舉綁樁、權責不分，讓副市長黃珊珊藉市政行程曝光拚選舉，轟「將市府當作民眾黨競選總部」。

    柯文哲今於西門紅樓舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，細數今年防疫表現、東西區門戶計畫、社宅、公辦都更、市場改建、改善巷道行人安全、台北流行音樂中心及台北表演藝術中心工程等，自信在8年任滿將交出許多成績，也會使北市有很大改變。

    王欣儀以北市府推出的加碼振興方案「台北熊好券」為例，指出柯文哲施政不從民眾角度思考、不綁定中央的五倍券，剛愎自用的結果導致最終成效太差，使得基層公務員淪為「業務員」不斷推銷熊好券、力勸店家加入，柯文哲也不願為錯誤政策認錯，結果全由市民埋單。

    王欣儀批，柯文哲自詡是「還債市長」，但任內的社宅興建成本中有超過600億的隱藏債務，直到發現財務出問題才喊出社宅「停、看、聽」；初上任除刪除重陽敬老金也砍掉健保補助等延續性政策，在議員要求下才恢復，竟又厚顏當作自身政績。

    王欣儀認為，柯市府給民眾的觀感就是不斷拚選舉，經常利用行政資源作為選舉綁樁，且府內權責不清，明明非黃珊珊督導的都更業務，卻是由黃剪綵，還巧立名目透過頒獎、公務協調會等方式拚選舉曝光，轟「將市府當作民眾黨競選總部」。

    柯文哲今於西門紅樓舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，柯文哲市長與來賓一同合影。（記者田裕華攝）

    柯文哲今於西門紅樓舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，柯文哲市長與來賓一同合影。（記者田裕華攝）

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