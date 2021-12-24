立院朝野達成協議 綠營撤回「地制法」逕付二讀提議

攸關新竹縣市合併升格的「地制法」修正草案，立法院民進黨團在今天立法院院會成功確保排入今日院會報告事項，更擬提案逕付二讀，引發立法院國民黨團不滿，國民黨立委上午占領議場主席台癱瘓議事。（記者方賓照攝）

2021/12/24 13:41

〔記者吳書緯／台北報導〕攸關新竹縣市合併升格的「地制法」修正草案，立法院民進黨團在今天立法院院會成功確保排入今日院會報告事項，更擬提案逕付二讀，引發立法院國民黨團不滿，國民黨立委上午占領議場主席台癱瘓議事；經過朝野協商，民進黨團總召柯建銘同意將撤回「地制法」修法草案逕付二讀的提案，本日院會可望順利進行。

立法院院會今天召開，民進黨立委自21日起輪值固守議場大門4天3夜，今早7點議場大門一開，搶先進入議場向議事人員遞案；今日立法院院會由立法院長游錫堃主持，民進黨團挾席次優勢，表決議事日程草案報告事項、討論事項均照民進黨團所提版本通過，並擬提案「地制法」修正草案逕付二讀，不經委員會審查，直接朝野協商。

民進黨的提案，引發立法院國民黨團不滿，國民黨立委10點17分起，占領議場主席台癱瘓議事，並舉諷刺總統蔡英文、新竹市長林智堅的「英人設市」、「狼狽為堅」標語抗議。立法院長游錫堃面對國民黨立委準備包抄主席台，在民進黨立委護駕下，勉力宣布會議休息，本日院會停擺直至1點20分仍未重新開始今日議程。

國民黨團書記長陳玉珍今天中午12時許透過臉書發文表示，「在國民黨丶，民眾黨時代力量三個在野黨一致杯葛，國民黨佔領主席台杯葛議程的情況下，經過朝野協商，柯建銘總召同意撤回將地制法逕付二讀的提案」。

據了解，民進黨團立委也將在下午1點50分時於議場集結，確保今日議事順利進行，「地制法」修正草案順利一讀付委。

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