驗證空軍應敵成效 「天龍操演」明登場

驗證空軍空、地部隊的年度「天龍操演」明日至29日登場。圖為空軍F-16戰機。（資料照）

2021/10/17 17:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍軍機擾我外圍空域成為常態，進而壓縮我空防縱深，國軍為精進防衛作戰能量，繼今年4月、9月完成「漢光37號」電腦兵推、實兵演訓之後，驗證空軍空、地部隊的年度「天龍操演」明日至29日登場。軍方人士表示，空軍各聯隊戰機將飛至指定地點，進行對空、對地、對海實彈炸射等各項測考，且因應最新敵情，包括台灣海峽、東南部等空域都納入操演範圍內。

「天龍操演」為空軍年度最重要的演訓，空軍所屬軍機及地面防空部隊都會參與，並將自我國F-16、幻象2000、IDF經國號戰機等3型主力戰機的飛官之中，視其戰技表現擇優選出「空戰王」、「箭靶王」、「炸射王」作為表揚，另也會頒發「神槍手」等榮譽名銜，肯定地面防空部隊官兵優秀表現。

官員表示，今年度「天龍操演」自明日演練至29日，以往參與演訓的飛官與戰機，會先於花蓮佳山基地會合，但今年考量防疫，因此各自於既定操演空域及靶區執行。據了解，包括台灣海峽、台灣東部、台灣東南部等空域，以及空軍對地炸射的佳冬靶場，都是操演訓場。

除了天龍操演之外，國防部重大年度操演，還包括與漢光實兵演訓同步進行的「同心操演」、「萬安演習」、海軍的「海強操演」，以及國軍各單位每季實施一次的「戰備月」。另外，因應日益嚴峻的敵情威脅，國軍將量產「天弓三型」、「陸射劍二」防空飛彈、「雄風」反艦飛彈、「雄昇」飛彈等各式國造精準彈藥，中科院不定期於屏東九鵬基地進行飛彈試射。

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