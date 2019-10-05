模擬攔截共機入侵 空軍舉行年度「天龍操演」

2019-10-05 11:57

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍機近年來屢屢繞台演訓，挑釁意味十分濃厚，台灣東部已成空防第一線，為防止共機入侵危及國安，軍方官員今天指出，空軍已展開代號為「天龍操演」的年度戰術訓練總驗收，模擬空軍各型戰機攔截共機入侵，甚至是雙方戰機發生空戰時的各項狀況演練。

曾參與「天龍操演」的資深軍方官員指出，天龍操演的規模相當大，空軍各型主力戰機丶運輸機都會參演，按照過去操演的規劃，是要將台灣西部各空軍基地的戰機，各抽調部分兵力到東部參加大兵力對抗，至於西部的空防防務，則會由原本配置在花東的F5戰機暫時取代。

軍方在F-16V戰機的採購說帖中曾強調，共軍戰機近年以繞台6條路徑，多次進行繞台演訓，中國從未放棄武力犯台意圖，對台遠海長航、繞台飛行，台灣全島均成攻擊正面，軍力成長造成兩岸空中兵力差異逐漸加大，因此國軍急需獲得性能優異戰機，以利空中作戰優勢。

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