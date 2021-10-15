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    BNT疫苗增開對象8小時 11.2萬名額僅6.1萬人預約

    BNT疫苗加開11.2萬名額，今天上午10點至下午6點預約，共有6.1萬人完成預約。（資料照）

    BNT疫苗加開11.2萬名額，今天上午10點至下午6點預約，共有6.1萬人完成預約。（資料照）

    2021/10/15 19:06

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨晚宣布第11輪疫苗加開對象，新增10月13日前意願登記BNT疫苗的44歲以上民眾，預估符合資格約27萬人，可於今天上午10點至下午6點預約，但額度約11.2萬人，最新結算共有6.1萬人完成預約，預計10月17日至21日開打。

    第11輪BNT疫苗除了先前公布10月6日中午前完成意願登記的18歲以上第九類對象、12至22歲與44歲以上民眾外，指揮中心今天上午10點至下午6點增開對象可預約。

    新增對象為10月13日前完成意願登記的44歲以上民眾，都是提供接種第一劑，符合預約資格共27萬0464人，但只有11.2萬個名額，截至下午6點，6萬1345人已預約，預計10月17日至21日開打

    第11輪提供兩種疫苗，在BNT疫苗部分，10月11日至13日開放預約，符合預約資格共124萬3658人，完成預約則是101萬6600人，明天開打。若再計算今天追加預約的6萬1345人，估計第11輪BNT疫苗接種量上看107萬7945人。

    至於在AZ疫苗部分，10月12日至13日開放預約，符合預約資格共97萬0244人，完成預約則是79萬3053人。

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