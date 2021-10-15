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    日本擬第六度援贈我疫苗 外交部致謝：鄰國友好典範

    外交部發言人歐江安。（圖擷取自外交部直播）

    外交部發言人歐江安。（圖擷取自外交部直播）

    2021/10/15 17:07

    〔記者楊丞彧／台北報導〕日媒報導日本外相茂木敏充今天宣布，日本政府決定研議追加援贈台灣AZ疫苗，以協助對抗疫情。外交部發言人歐江安回應媒體詢問時表示，外交部對日方的隆情厚誼與善意，表達誠摯感謝與歡迎。

    歐江安表示，台日關係向來密切友好，兩國人民心手相連，雙方在人道救援與公共衛生領域相互扶持，不僅是患難見真情的體現，更是鄰國友好關係的優良典範。

    歐江安也提到，日前我國為感謝日本政府五度援贈疫苗，曾捐贈1萬台血氧儀及1008台製氧機，獲得日本朝野各界肯定。此次日本第六度對台灣捐贈疫苗，將可協助提升我國疫苗覆蓋率，我國政府與人民對此銘謝在心。

    歐江安強調，台灣與日本無論面臨何等嚴峻的威脅或挑戰，均在最關鍵的時刻彼此扶持，堅韌友誼難能可貴。我方深信，未來透過彼此的攜手合作，必能共度難關，早日回復雙邊的熱絡互訪及交流。

    歐江安重申，台日共享自由、民主普世價值，日本是台灣極為重要的朋友，也是關係密切的互賴夥伴。我國政府由衷感謝日本不斷協助台灣有效防疫，並盼在既有的穩固基礎上，繼續深化雙方各領域的友好合作關係。

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