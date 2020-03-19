網購口罩今起繳費！ 沒收到通知別慌...3步驟找出「專屬帳號」

預購口罩者只要在週六（21日）晚間8點前完成繳費，最快下週四（26日）就可憑證至超商取貨。（圖擷取自「健保署」網頁）

2020-03-19 12:21:40

〔即時新聞／綜合報導〕「口罩實名制2.0」今天開始繳費！預購者只要在週六（21日）晚間8點前完成繳費，最快下週四（26日）就可憑證至超商取貨！健保署也提醒民眾，今天開始會陸續發送「預約成功通知」，尚未收到的民眾也不用擔心，可上「eMask口罩預購系統」，輸入「身分證字號」與「手機末3碼」查詢。

根據《ETtoday新聞雲》報導，健保署企劃組組長張鈺旋表示，今天上午8點起，中華電信公司將發送1封署名「eMas 口罩預購系統」的電子郵件，告知預購者後續的繳款、領取步驟。大量的郵件會分批發送，尚未收到的民眾也不用心急，如果想快點繳款，可以上「eMask 口罩預購系統」，點選最右邊的「繳費查詢（簡易查詢版）」，無需插卡，只要輸入「身分證字號」、「手機末3碼」、「圖形驗證碼」就可看到專屬匯款帳號。

另外，根據健保署公告，若是使用「健保快易通APP」預購口罩者，僅可採用ATM轉帳；而從「eMask 口罩預購系統」預購者，則可採用ATM轉帳、網路銀行、信用卡等形式完成付款。若未於繳費期間完成繳費或轉帳錯誤者，將無法領取口罩；完成繳費卻逾期未至超商領取口罩者，不可補領，亦無法退款。民眾至超商取貨時，請現場檢查，有損壞或汙損情況，請於現場更換，更換必須一次以3片為單位，若沒有污損情況，則無法換貨。詳細說明請點此。

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第1步驟，搜尋「eMask 口罩預購系統」網頁，點選最右邊的「繳費查詢（簡易查詢版）」。（圖擷取自「eMask 口罩預購系統」網頁）

第2步驟，輸入「身分證字號」、「手機末3碼」、「圖形驗證碼」。（圖擷取自「eMask 口罩預購系統」網頁）

第3步驟，看到專屬匯款帳號後，即可前往繳費。（圖擷取自「eMask 口罩預購系統」網頁）

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