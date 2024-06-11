販毒夫兩度入獄被妻訴離 法院認婚姻難以維持判准

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2024/06/11 09:10

〔記者溫于德／台北報導〕男子阿豪（化名）婚後爲養家卻不思正途，兩度販毒入獄，害太太須獨自承受養育小孩的壓力，阿豪更在長輩過世時，拒絕把太太的姓名列入訃聞中「孝外孫媳」的欄位，也禁止太太參加喪禮，最終被訴請離婚。台北地院考量這段婚姻難以維持，判准離婚。

太太說夫妻婚後7年間，丈夫因販毒兩度入獄而須離家多年，期間她要獨自承受懷孕、生產及撫養小孩等壓力；後來丈夫出獄，卻因脾氣暴躁動輒罵她髒話，使她必須聲請保護令，並帶小孩返回娘家居住。

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此時夫妻尚未離婚，阿豪卻在長輩過世時，未把太太列入訃聞中的「孝外孫媳」欄位，也不讓她參加喪禮，她決定訴請離婚，並爭取兩名小孩的單獨扶養權，也要丈夫按月給付扶養費，同時償還小孩共15個月的生活費。

拒絕離婚的阿豪認為，太太在他入獄後會定期探視，也會透過書信聯絡，否認感情生變，且他是為了家庭生計才鋌而走險販毒，出獄後也已找到正當工作；他同時不滿太太在他服刑時提起離婚訴訟，出獄後接到學校來電通知小孩發燒，又無法與太太取得聯繫，才口出惡言。

阿豪也說，親友已知太太訴請離婚，為免太太可能會被親友指點、苛責，才未將太太的姓名列入訃聞中「孝外孫媳」的欄位。

北院指阿豪入獄近三年，害太太獨自承受各方面的壓力，才無法重拾愛與信賴，阿豪出獄後也未修補婚姻，判准離婚；然夫妻都有意願照顧兩名小孩，北院同意讓夫妻均擁有扶養權，主要照顧者為太太，並命阿豪按月給付扶養費共3萬餘元，另要償還太太代墊生活費44萬餘元。可上訴。

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