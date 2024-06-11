為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

販毒夫兩度入獄被妻訴離 法院認婚姻難以維持判准

示意圖

示意圖

2024/06/11 09:10

〔記者溫于德／台北報導〕男子阿豪（化名）婚後爲養家卻不思正途，兩度販毒入獄，害太太須獨自承受養育小孩的壓力，阿豪更在長輩過世時，拒絕把太太的姓名列入訃聞中「孝外孫媳」的欄位，也禁止太太參加喪禮，最終被訴請離婚。台北地院考量這段婚姻難以維持，判准離婚。

太太說夫妻婚後7年間，丈夫因販毒兩度入獄而須離家多年，期間她要獨自承受懷孕、生產及撫養小孩等壓力；後來丈夫出獄，卻因脾氣暴躁動輒罵她髒話，使她必須聲請保護令，並帶小孩返回娘家居住。

此時夫妻尚未離婚，阿豪卻在長輩過世時，未把太太列入訃聞中的「孝外孫媳」欄位，也不讓她參加喪禮，她決定訴請離婚，並爭取兩名小孩的單獨扶養權，也要丈夫按月給付扶養費，同時償還小孩共15個月的生活費。

拒絕離婚的阿豪認為，太太在他入獄後會定期探視，也會透過書信聯絡，否認感情生變，且他是為了家庭生計才鋌而走險販毒，出獄後也已找到正當工作；他同時不滿太太在他服刑時提起離婚訴訟，出獄後接到學校來電通知小孩發燒，又無法與太太取得聯繫，才口出惡言。

阿豪也說，親友已知太太訴請離婚，為免太太可能會被親友指點、苛責，才未將太太的姓名列入訃聞中「孝外孫媳」的欄位。

北院指阿豪入獄近三年，害太太獨自承受各方面的壓力，才無法重拾愛與信賴，阿豪出獄後也未修補婚姻，判准離婚；然夫妻都有意願照顧兩名小孩，北院同意讓夫妻均擁有扶養權，主要照顧者為太太，並命阿豪按月給付扶養費共3萬餘元，另要償還太太代墊生活費44萬餘元。可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃嘉千取得保護令 夏克立怕觸法噤聲
2024/06/10 05:30

黃嘉千取得保護令 夏克立怕觸法噤聲
老公堅決反對女兒讀大學全因「這理由」 人妻怨：氣到快離婚！
2024/06/09 16:07

老公堅決反對女兒讀大學全因「這理由」 人妻怨：氣到快離婚！

首富聚落成形 當代首馥引領區域房市
荷蘭夫來台取精讓妻生子一週後返國8年未歸 法院判離婚
2024/06/10 17:05

荷蘭夫來台取精讓妻生子一週後返國8年未歸 法院判離婚
逾4公斤海洛因藏奶粉罐闖海關 泰國籍4男女運毒被訴
2024/06/08 12:37

逾4公斤海洛因藏奶粉罐闖海關 泰國籍4男女運毒被訴
霸氣男兌現承諾公布時間請吃雞排 李妍憬回應：前夫也想吃
2024/06/08 13:36

霸氣男兌現承諾公布時間請吃雞排 李妍憬回應：前夫也想吃
LINE設專線販毒12次進帳2萬1 判刑43年9個月執行5年2個月
2024/06/10 18:02

LINE設專線販毒12次進帳2萬1 判刑43年9個月執行5年2個月
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播