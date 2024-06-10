為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

LINE設專線販毒12次進帳2萬1 判刑43年9個月執行5年2個月

涂姓男子以手機通訊軟體LINE設置販毒專線，販售12次K他命、毒品咖啡包，被苗栗地方法院依12次販售第三級毒品罪，合計判43年9個月，併應執行5年2個月。圖為警方查獲K他命、毒品咖啡包示意照。（警方提供）

涂姓男子以手機通訊軟體LINE設置販毒專線，販售12次K他命、毒品咖啡包，被苗栗地方法院依12次販售第三級毒品罪，合計判43年9個月，併應執行5年2個月。圖為警方查獲K他命、毒品咖啡包示意照。（警方提供）

2024/06/10 18:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕涂姓男子以手機通訊軟體LINE設置販毒專線，分別以2000、1000元不等價格，販售12次K他命、毒品咖啡包給4人，共收取2萬1000元，被警方查獲送辦。苗栗地方法院依12次販售第三級毒品罪，各處3年8個月、3年7個月不等徒刑，合計43年9個月，併應執行5年2個月。

涂男於去年6、7月間，分別以2000、1000元不等價格，販售12次K他命、毒品咖啡包給4人，共收取2萬1000元。警方掌握情資，報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，於去年7月底，持拘票將涂男拘提到案，並當場查扣毒品咖啡包83包、K他命7包，將他依法送辦。

法官審酌涂男為牟個人私利，無視於政府制定毒品危害防制條例，杜絕毒品犯罪之禁令，販售第三級毒品危害國人身心健康及社會治安；並考量涂男曾於2019年間因詐欺案件，經苗院判刑3個月確定，現又再犯，足見對刑罰反應力薄弱。

法官核認，涂男犯12次販售第三級毒品罪，各處3年8個月、3年7個月不等徒刑，合計43年9個月，併應執行5年2個月，以資警惕。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中富二代靠爸開BMW趴趴走 涉以毒養毒賺外快
2024/06/05 13:14

台中富二代靠爸開BMW趴趴走 涉以毒養毒賺外快
北市社會局女科員涉販毒翻供 檢批「惡劣」求重刑
2024/06/07 10:45

北市社會局女科員涉販毒翻供 檢批「惡劣」求重刑

2024嘉義藝術節 國際級團隊 來嘉首演
台中富二代以毒養毒 開BMW販毒
2024/06/06 05:30

台中富二代以毒養毒 開BMW販毒
逾4公斤海洛因藏奶粉罐闖海關 泰國籍4男女運毒被訴
2024/06/08 12:37

逾4公斤海洛因藏奶粉罐闖海關 泰國籍4男女運毒被訴
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播