LINE設專線販毒12次進帳2萬1 判刑43年9個月執行5年2個月

涂姓男子以手機通訊軟體LINE設置販毒專線，販售12次K他命、毒品咖啡包，被苗栗地方法院依12次販售第三級毒品罪，合計判43年9個月，併應執行5年2個月。圖為警方查獲K他命、毒品咖啡包示意照。（警方提供）

2024/06/10 18:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕涂姓男子以手機通訊軟體LINE設置販毒專線，分別以2000、1000元不等價格，販售12次K他命、毒品咖啡包給4人，共收取2萬1000元，被警方查獲送辦。苗栗地方法院依12次販售第三級毒品罪，各處3年8個月、3年7個月不等徒刑，合計43年9個月，併應執行5年2個月。

涂男於去年6、7月間，分別以2000、1000元不等價格，販售12次K他命、毒品咖啡包給4人，共收取2萬1000元。警方掌握情資，報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，於去年7月底，持拘票將涂男拘提到案，並當場查扣毒品咖啡包83包、K他命7包，將他依法送辦。

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法官審酌涂男為牟個人私利，無視於政府制定毒品危害防制條例，杜絕毒品犯罪之禁令，販售第三級毒品危害國人身心健康及社會治安；並考量涂男曾於2019年間因詐欺案件，經苗院判刑3個月確定，現又再犯，足見對刑罰反應力薄弱。

法官核認，涂男犯12次販售第三級毒品罪，各處3年8個月、3年7個月不等徒刑，合計43年9個月，併應執行5年2個月，以資警惕。

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