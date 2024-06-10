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首頁　>　社會

荷蘭夫來台取精讓妻生子一週後返國8年未歸 法院判離婚

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/06/10 17:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市女子A女在香港認識荷蘭籍男子赫本，2016年3月赫本來台一週，2人結婚，赫本並到診所取精，讓A女進行人工受孕，但赫本回國後就不再來台，A女也不知赫本住所；A女獨自撫養長男長大，但與赫本已無感情，因此訴請離婚，日前嘉義地方法院判決雙方離婚，長男判由A女負擔親權。

判決書指出，A女與赫本在香港認識，在台灣結婚，婚後僅共同生活一週，赫本就離台回國，也不再來台；在台期間赫本在婦產科診所留下精子，讓A女可人工受孕，後來A女產下一男。

赫本回國後不再來台，後來還向A女表示已另結新歡，有其他子女，2人只能透過網路聯繫，長男則由赫本協助取得護照，但多年來赫本都沒來看過兒子，僅在雙方訴請離婚期間，藉由視訊偶爾與長男互動；由於長男具有荷蘭與台灣雙重國籍，A女打算等長男高中後共同遷居荷蘭生活，或依未成年子女意願規劃志向。

經社工訪視，A女為心理師，經濟穩定，可獨自撫養子女，多年來有適當照顧孩子，而赫本完成結婚登記後就回國且無來台，難以履行親權。法院審理過程中，赫本並未到場，法官認為，雙方欠缺感情、相互照顧扶持，且A女表明無意維持婚姻，因此准許離婚，長男權利義務行使或負擔，由A女單獨任之。

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