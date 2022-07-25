U12世界盃少棒錦標賽》29日開幕戰 台灣隊集訓黃偉哲打氣

台南市長黃偉哲（前左）赴亞太棒球場為台灣小將加油打氣，並致贈能量飲，預祝台灣隊「摘金奪冠」。（台南市府提供）

2022/07/25 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕二○二一年第六屆U12世界盃少棒錦標賽將於七月廿九日至八月七日在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊由總教練賴朝榮領軍，為了將冠軍獎盃留在台灣，自廿一日起接連三天在台南為廿名球員進行訓練。

首場國際賽 象徵台灣挺過疫情

市長黃偉哲廿三日傍晚赴亞太棒球場為台灣小將加油打氣，並致贈能量飲，預祝台灣隊「摘金奪冠」，順利將冠軍留下來。黃偉哲表示，本賽事將是國內疫情爆發以來的首場國際賽事，籌備過程雖然艱辛，但也象徵著台灣挺過疫情的正面意義。自二○一五年至今，台南已第四度承辦世界盃少棒錦標賽，雖然籌備過程中遇到疫情攪局，但市府團隊的熱情未曾熄滅，自三月份起即動員市府各局處，與中華棒協一同整備各項防疫及籌備工作，全力規劃一場優質賽事。

國內外11隊競技 防疫整備就緒

體育局長陳良乾指出，今年U12有國內外十一支國家代表隊參賽，包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非。本屆賽事台灣培訓隊由隊長陳恩領軍，集結十一縣市、十九校選手組成，其中包含台南市立人國小柯梓翔，在台中經過一個月集訓後，能回到家鄉台南進行最後階段訓練，柯梓翔也很開心。

陳良乾說，開幕戰將在七月廿九日晚間六點半在亞太少棒主球場舉行，由台灣小將對戰義大利，歡迎全國球迷進場挺主場，讓世界看見台南。

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