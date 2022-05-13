永康永大路改善完工 幹線逐步優化

適逢梅雨鋒面來臨，市長黃偉哲昨視察永大路路面改善工程時表示，雨天過後若道路沒有坑洞，才能正式肯定工程品質。（記者萬于甄攝）

2022/05/13 05:30

〔記者萬于甄／永康報導〕永康區永大路及永大陸橋因多年來車輛來往頻繁，道路多處龜裂及補丁維護等，讓用路人行駛時感到顛簸不穩，市府工務局去年起分兩階段改善，近期工程全面完工，適逢梅雨鋒面來臨，市長黃偉哲昨視察時說，雨天過後若道路沒有坑洞，才能正式肯定工程品質。

市長︰雨天後沒坑洞 才能肯定品質

黃偉哲表示，永大路、中山南北路、中正南北路及中華路等，是永康最重要的道路，持續把交通幹線品質維繫好，一條條的優化，才能夠讓居民行的順暢，少一些顛簸，也減少路面的坑坑洞洞，近期正逢下雨天，也是檢視工程品質是否經得起考驗的天氣。

前瞻補助四千萬 兩階段改善工程

工務局指出，永康永大路及永大陸橋連結國道一號、台廿線等，交通位置十分重要，去年爭取到前瞻計畫經費四千萬，以兩階段計畫，分別執行「永大路三段自中山北路至自強路」及「永大路自強路至蔦松二街」路面改善工程，全長共約三．五公里。

工務局表示，今年二月執行第二階段自強路至永大陸橋路面改善工程，原預計四月底完成，而工程如質並提早完工，提供民眾優良的道路品質，永大路現已是平坦景觀佳的路平風貌，相信可大幅提升市民安全舒適的用路環境及市容景觀。

市長黃偉哲（左一）昨視察永大路及永大陸橋路面改善工程。 （記者萬于甄攝）

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