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    首頁 > 臺南市

    台南鹽水文昌祭 四大祈福門傳遞智慧與好運

    2026/03/21 17:30 記者楊金城／台南報導
    道長以毛筆為學生點額頭「開智慧」、求平安。（記者楊金城攝）

    道長以毛筆為學生點額頭「開智慧」、求平安。（記者楊金城攝）

    台南鹽水文昌文化祭今天（21日）在鹽水武廟舉辦，有道教科儀並設4大祈福門為學生傳遞智慧與好運，學生的祈福卡除了許願學業進步，考試拿高分外，也有像追星順利、許願同學「智障」、跌倒的玩笑話。

    鹽水武廟主祀關聖帝君是鹽水蜂炮的起源地，另奉祀孔子與文昌帝君，也是早年鹽水文人祈求考運、平安的信仰中心，武廟為使今日莘莘學子得到庇佑，未來有所成就貢獻社會，與鹽水區公所舉辦文昌文化祭，今天是第4屆舉辦，由樂耘舞集開場演出，以充滿活力與藝術美感的舞蹈增添熱鬧喜慶氛圍。

    武廟請來3位道長舉辦誦經祈福的道教科儀，十分隆重，由台南市副市長姜淋煌、武廟主委翁再進、鹽水區長陳文琪等人主祭，首設祈福燈，道長並為參加祈福的學生、師長、親友以毛筆點額頭「開智慧」、求平安，鹽水國小校長林良駿、明達中學校長蔡忠昌也到場為學生祈福。

    會場特別規劃「走門祈福」儀式，設置「開智啟學」、「金榜登科」、「職途順遂」及「仕途高升」4大主題祈福門，讓民眾繞走祈福門，象徵開運納福、步步高升、考試順利、事業發展祈願圓滿順遂。同時擺放竹筍、蔥、芹菜、韭菜、菜頭、鳳梨、粽子、包子為考運、學業討吉利。

    姜淋煌表示，鹽水文昌祭不僅是地方重要的文化活動，更承載著對教育人才培育的重視，透過文昌信仰的傳承，鼓勵學子努力向學，也讓市民在祈福過程中凝聚向上力量。

    陳文琪說，在公所網路報名免費，還送文昌祈福燈、智慧筆、祈福卡、鉛筆盒，今年特別規劃「走門祈福」活動，讓不同年齡及職業民眾都能為人生各階段祈求順利與圓滿，同時凝聚地方情感，促進文化保存。

    此外，台南市消防局第一救災救護大隊結合文昌祭辦理清明防火宣導，教導民眾學習急救CPR，讓文昌祭教育意義更多元。

    鹽水文昌祭特別規劃「走門祈福」活動。（記者楊金城攝）

    鹽水文昌祭特別規劃「走門祈福」活動。（記者楊金城攝）

    台南市消防局第一救災救護大隊結合文昌祭，教導民眾學習急救CPR。（第一大隊提供）

    台南市消防局第一救災救護大隊結合文昌祭，教導民眾學習急救CPR。（第一大隊提供）

    會場擺放竹筍、蔥、芹菜、韭菜、菜頭、鳳梨、粽子、包子為考運、學業討吉利。（記者楊金城攝）

    會場擺放竹筍、蔥、芹菜、韭菜、菜頭、鳳梨、粽子、包子為考運、學業討吉利。（記者楊金城攝）

    鹽水武廟文昌祭首設祈福燈，讓參加民眾點燈祈福。（記者楊金城攝）

    鹽水武廟文昌祭首設祈福燈，讓參加民眾點燈祈福。（記者楊金城攝）

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