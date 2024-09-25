台南國旅負面聲量高？ 議員李宗霖：資訊戰正攻擊南部旅遊

台南市議員李宗霖今質詢，提醒小心資訊戰正在攻擊南部旅遊。 （截取自南市議會網站）

2024/09/25 12:25

〔記者蔡文居／台南報導〕針對有媒體釋出國旅負面聲量台南排名第3的訊息，台灣基進台南市議員李宗霖今天表示，TPOC台灣議題研究中心今年7月質疑「台美不友好」，旋即被踢爆假帳號、帶風向等爭議。他認為，這也是「資訊戰」的一環，小心資訊戰正在攻擊南部旅遊。

南市觀光旅遊局長林國華表示，對此分析有與觀光署討論，因為報到觀光署國旅數字各縣市不同，因此該數據僅是今年與去年、去年與前年比較的趨勢。觀光署也認為該數據不具個別縣市的比較性。至於來台南的旅客，今年10月會開始正式調查。

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台南市議會今天進行文化局、觀旅局等部門業務報告。李宗霖表示，日前TPOC台灣議題研究中心發布國旅負面聲量縣市排名，負面聲量前3名分別為：屏東縣、高雄市、台南市。

李宗霖表示，該媒體於今年7月質疑「台美不友好」，旋即被踢爆透過假帳號、帶風向滲透各大網路論壇，可謂爭議不斷，其內容真實性啟人疑竇。因此強烈認為，這是「資訊戰」正在攻擊南部旅遊。

李宗霖要求，觀旅局務必了解南市觀光、旅遊、住宿等相關業者是否受到衝擊，並主動協助，並應適時闢謠澄清。他也要求觀遊局應主動做真實旅客意見調查，積極行銷台南，以提升台南觀光旅遊正面形象。

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