為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南國旅負面聲量高？ 議員李宗霖：資訊戰正攻擊南部旅遊

    台南市議員李宗霖今質詢，提醒小心資訊戰正在攻擊南部旅遊。 （截取自南市議會網站）

    台南市議員李宗霖今質詢，提醒小心資訊戰正在攻擊南部旅遊。 （截取自南市議會網站）

    2024/09/25 12:25

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對有媒體釋出國旅負面聲量台南排名第3的訊息，台灣基進台南市議員李宗霖今天表示，TPOC台灣議題研究中心今年7月質疑「台美不友好」，旋即被踢爆假帳號、帶風向等爭議。他認為，這也是「資訊戰」的一環，小心資訊戰正在攻擊南部旅遊。

    南市觀光旅遊局長林國華表示，對此分析有與觀光署討論，因為報到觀光署國旅數字各縣市不同，因此該數據僅是今年與去年、去年與前年比較的趨勢。觀光署也認為該數據不具個別縣市的比較性。至於來台南的旅客，今年10月會開始正式調查。

    台南市議會今天進行文化局、觀旅局等部門業務報告。李宗霖表示，日前TPOC台灣議題研究中心發布國旅負面聲量縣市排名，負面聲量前3名分別為：屏東縣、高雄市、台南市。

    李宗霖表示，該媒體於今年7月質疑「台美不友好」，旋即被踢爆透過假帳號、帶風向滲透各大網路論壇，可謂爭議不斷，其內容真實性啟人疑竇。因此強烈認為，這是「資訊戰」正在攻擊南部旅遊。

    李宗霖要求，觀旅局務必了解南市觀光、旅遊、住宿等相關業者是否受到衝擊，並主動協助，並應適時闢謠澄清。他也要求觀遊局應主動做真實旅客意見調查，積極行銷台南，以提升台南觀光旅遊正面形象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播