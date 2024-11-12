議員建議市府網站設私托「虐童黑名單」 黃偉哲認同

台南市議員林依婷今日在議會建議市府網站設置「虐童黑名單」。（擷自南市議會質詢畫面）

2024/11/12 14:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台南近來相繼被爆私托園所虐童案，「準媽媽」台南市議員林依婷有感而發，今（12）日在議會質詢建議市府網站設置「虐童黑名單」專頁，揭露出事的私托原址改負責人與名稱的相關資訊，以利家長選擇時查詢辨識。

市長黃偉哲表示認同，這是很好的建議，若要經過很多動作才能完成查詢，確實很不便民，不過，這種違法案件必須完成調查程序才能公布，但就現有酒駕累犯等危險駕駛資訊公告，應可比照辦理將資訊視覺優化公布於市府網站，現行法令並沒有禁止遭罰的私托不能再開設園所，但可以個資去識別化方式，揭露新負責人與原負責人親等關係資訊，以利家長查詢名單。

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林依婷表示，目前家長要查尋不適任幼保員與園所裁罰紀錄相關資訊，必須連接到教育局網站，再到社會局網站，才能找到PDF檔再打開，查尋繁瑣非常不便民。她建議仿照疫情資訊儀表版方式，直接在市府網站建立「虐童黑名單」儀表版，以視覺化資訊提供查詢。

林依婷說，她下個月即將成為母親，大約3個月需要找托嬰中心，但是近來虐嬰虐童頻傳，對於要如何慎選托嬰中心，相信這也是很多準爸媽們的心聲，而且近來多起虐嬰虐童事件，網路群起激憤，對於不幸憾事，起碼「亡羊補牢」，協助法律訴訟與求償事宜，不要再有民眾向民代陳情控訴市府慢半拍、有包庇之嫌，更應主動作為、及時公告，讓社會大眾知情。

林依婷建議市府比照武漢肺炎疫情時建立視覺化儀表板，「黑心托嬰中心」也可比照辦理；她並揭露半年前安平發生嚴重虐嬰事件，家長指控托嬰中心隱匿調查，並掛布條抗議，市府已重罰30萬且停業3個月，最近發現原址換了名稱和負責人重新再開業，對於後續營業者應揭露是否為原負責人三等親內，讓家長能夠得知做為選擇參考 。

教育局表示，違法對待幼兒的人員，經認定委員會認定情節重大並受裁罰之名單，行為人姓名及機構名稱皆會公告在台南市政府教育局網站中「幼兒園不適任人員公告專區」，也可點選連結至「全國教保資訊網-裁罰紀錄查詢」，另將與研考會商洽架設在台南市政府網站首頁，以便家長查詢。

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