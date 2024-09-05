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    國旅疲軟 墾丁下滑也未移轉其它景點

    大鵬灣遊湖。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣遊湖。（記者陳彥廷攝）

    2024/09/05 23:16

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國旅疲軟，屏東沿海的大鵬灣及小琉球雖分居屏東上半年旅遊人次第3、4名，但實際上皆較去年同期下滑，顯見國境開放後出國潮湧現國旅變得乏人問津，部分業者也盼政府觀光補助刺激，引入更多人潮。

    據觀光署公布屏東全縣今年上半年遊憩景點的旅遊人次，總數達776萬餘人次，其中已蟬聯縣內榜首數年的車城福安宮上半年近240萬人，佔約3成，第二名則是後起之秀勝利新村達105萬次，第3、4名由大鵬灣國家風景區包辦，大鵬灣區76.4萬，小琉球區53.8萬，第五為六堆客家文化園區42.7萬。

    至於往年國旅熱點墾丁國家公園，範圍內除海生館達38萬次外，其餘景點皆在15萬次以下，較去年上半年顯著下滑達2成，至於大鵬灣去年上半年為106.8萬次，小琉球區為56.2二萬，大鵬灣下滑多達近3成，小琉球則是小幅下挫約5%，由於皆是主打親水遊憩，但看來並未出現移轉效應，仍是以出國為主。

    大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）表示，國境開放後就可觀察到國人出國的風氣非常踴躍，據初估今年上半年至東南亞、日、韓的國人是增加了近300多萬，國旅相形下是較為「冷淡」，但這是大環境的全面影響，全國各地的景點都可見有這個現象。

    不過，下滑明顯還是亟待推廣及行銷，鵬管處長許主龍說，觀光署分配各縣的「觀光圈」，鵬管處負責屏東觀光圈，屏縣府本週末在大鵬灣帶來「屏東海洋嘉年華」，接著是鵬管處內的大鵬灣賽車場甩尾賽，後續還要到鵝鑾鼻燈塔舉辦自行車極點之旅，10月則是全民運動會登場，大鵬灣是數個賽事的場地，將觀光結合運動，此外，還有結合在地特有的「迎王」民俗活動，皆可引入更多不同客群。

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