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中配吸毒曝光竟「變聲」嗆警 這點讓她嘆：還是台灣好

中國籍配偶從台中開車至台南吸毒被查，途中情緒失控改「變聲」強嗆警，最終因毒品罪被逮捕。（記者王捷攝）

中國籍配偶從台中開車至台南吸毒被查，途中情緒失控改「變聲」強嗆警，最終因毒品罪被逮捕。（記者王捷攝）

2024/09/19 08:17

〔記者王捷／台南報導〕中國籍配偶從台中飆車來台南吸毒，被警方查出多包毒品，面對警方詢問，她突然爆怒「變聲」北京腔，聲稱毒品都她來擔，嗆警別兇她，但警方依然照程序問她要不要請律師？這時她才又說「還是台灣比較好」。

年約50的中配疑似從台中開車下來要買毒品，18日凌晨4時許，她將車停在超商前怠速很久，引起員警注意，加上一位管制人口正準備靠近中配的車，警方先攔下管制人口，又上前敲了中配的車門想檢查身分，結果車窗一開，車內就傳出濃濃的毒品味。

結果，警方從車外看見一大包毒咖啡，在警員要求下，中配出示證件，雖然她疑似吸毒精神狀況不佳，但還能中文夾雜台語，打電話給台南的朋友求助，不過朋友到場，得知她被查出毒品，只要她好好配合警方。

由於警方要中配趕快坐上警車，不要藉故整理車上的東西拖延時間，結果中配一時情緒失控，直接「變聲」北京腔，聲稱警方不曉得她過去經歷許多痛苦，她會好好配合，但不要這麼兇，警員急忙安撫中配情緒，只是希望她趕快把流程走完。

之後警方依據程序，把她的車子開到警所，還詢問是否要請律師協助？這時中配才說，還是台灣比較好，訊後警方將她依毒品罪移送。

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