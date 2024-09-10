台灣草原猛獁象標本在左鎮 台大團隊發現侏儒化體型較小

台大蔡政修副教授團隊在左鎮化石園區內重新尋獲1975年日本學者命名台灣草原猛獁象的右下顎標本。（記者劉婉君攝）

2024/09/10 20:27

〔記者劉婉君／台南報導〕「2024台灣古生物新犀望國際學術研討會」今（10）、明2天在台南市舉行，台、美、日、法、菲等國18位學者齊聚一堂，國立台灣大學生命科學系古脊椎動物演化及多樣性實驗室團隊發表，在左鎮化石園區展區內重新尋獲台灣草原猛獁象正模標本，且研究發現因侏儒化，體型較歐美的小一半左右，團隊正朝年底發表命名為台灣特有種的目標而努力。

此次研討會由台南市立博物館主辧，各國學者在台南市立圖書館永康新總館進行為期2天的交流與對談，共計有29篇中、英文論文發表，現場並展示15篇學術海報，內容涵括古生物相關研究新發現、保育古生物學新方向、古生物的詮釋與推廣、古生物形態與功能之創見及古生物學的應用等，希望藉此提高台灣在古生物研究領域的國際能見度。

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今天的會議由國立自然科學博物館地質組張鈞翔教授從「左鎮化石群」的動物組成，呈現台灣島生態體系生物多樣性。台大生命科學系古脊椎動物演化及多樣性實驗室副教授蔡政修針對台灣尤其台南地區的古脊椎動物最新發現之化石，探討動物大尺度演化的意義。

文化局主任秘書黃宏文表示，今年是早坂犀牛命名滿40週年，左鎮化石園區於去年4月啟用典藏研究中心，成為全國唯一兼具典藏研究、展示教育及休憩複合功能的化石主題博物館，期盼藉由此次世界各國學者深度對話與討論，增加左鎮化石園區博物館研究能量，並重新探索台南的自然生態與人文歷史脈絡，打造獨一無二的台南新風貌。

「2024台灣古生物新犀望國際學術研討會」在台南市舉行，台、美、日、法、菲等國18位學者齊聚一堂。（記者劉婉君攝）

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