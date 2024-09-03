玉井不只有芒果 山城藝術季9/7登場

玉井區公所首度舉辦的山城藝術季活動熱鬧起跑。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/03 17:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「芒果故鄉」之稱的台南玉井，不僅農產豐富，人文風情也很精彩，區公所串連9月起至年底的各大型展演活動，首度舉辦「山城藝術季」，希望透過一系列的節目來吸引遊客，促進地方觀光，本週六將由「紙風車劇團」打頭陣。

玉井區公所今天在當地知名的黃金蕎麥探索館熱鬧宣傳，匯聚6大活動，結合了文化、社會等局處聯手推出，副市長葉澤山帶領各界貴賓一起宣示藝術季正式起跑。

山城藝術季從本月7日的紙風車劇團表演拉開序幕，當天下午5點在玉井區圖書館旁登場；接著是本月14日的中秋音樂暨月光晚會，於運動公園舉行。

10月11日為難得一見的南瀛國際民俗藝術節，當天晚上7點半起於玉井區體育館登場；11月2、3日則是知名的淺山市集秋季場，由台南市曾文溪產業觀光發展協會推動，地點在噍吧哖事件紀念園區。

11月23日上午在噍吧哖事件紀念園區淺山故事館舉行玉見老頑童-藝起畫月曆活動，是當地長輩樂齡學習的藝術創作成果發表會。

壓軸是12月21日下午4點起的綵燈趣音樂市集，在運動公園登場，佈景展覽將持續至明年的元宵節；區公所希望山城藝術季能成為觀光新亮點。

葉澤山表示，最忙碌的芒果採收期已經告一段落，藝術季接續辦理，正好讓大家看到玉井在產業之外，也有著豐富的人文內涵，再連結地方知名的景點，值得各界來遊賞。

葉澤山說，系列活動舉辦場域之一的噍吧哖事件紀念園區，也等於是另類的地方文化中心，提供精彩的展演之外，更可讓民眾深刻了解到當地歷史。

葉澤山提到，系列活動都很精彩，尤其南瀛國際民俗藝術節更是暌違6年再度舉辦，玉井區公所爭取到1場，相當難得，鄉親們絕對不要錯過。

玉井區長顏振羽強調，將系列活動串連，持續性推出，豐富呈現之外，也為當地藝術與文化提供了最佳詮釋，更是民眾深度探索玉井的新途徑，歡迎大家共襄盛舉，共同點亮這座美麗的山城。

今天的宣傳活動，包含立委陳亭妃，以及玉井各里長與商圈等地方鄉親都出席，還有歸仁街區繁榮發展協會理事場陳興隆、歸仁農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌，還有東門美術館長卓來成偕同陳建大明、陳孟珩等知名的藝文界人士也到場力挺，氣氛熱烈。

玉井區公所首度舉辦的山城藝術季活動熱鬧起跑。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法