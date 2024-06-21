山裡的故事回山裡說 玉井淺山市夏季場登場

台南玉井淺山市夏季場將於6月底登場，主辦單位推出專屬週邊紀念品，淺山故事館則有相當受歡迎的八寶冰。（記者劉婉君攝）

2024/06/21 20:15

〔記者劉婉君／台南報導〕「有些山裡來的故事，就要回到山裡說」，台南玉井「淺山市」邁入第3年，每年分春、秋場舉辦，吸引許多民眾參與，今年春季因大雨攪局，延至6月29、30日以夏季場方式登場。

玉井淺山市由曾文溪產業觀光發展協會與噍吧哖事件紀念園區共同主辦，活動內容包括市集、淺山料理秀、限定風味餐食、山林生存法則闖關、主題手作體驗、淺山講堂、互動劇場、走讀活動及藝術工作坊等，參與人數穩定成長，平均每場2萬人參加。

請繼續往下閱讀...

曾文溪產業觀光發展協會蘇建誌表示，夏季場活動將有60個市集攤位，包括台南淺山在地的農民展售自家生產的農產品，也有以當季農產品煮成的料理，攤位及現場將以淺山在地的植物等元素布置，另外還有文創攤位等。

4月底才開幕的淺山故事館也有農民在地生產的農產品展售，活動當天也將販售相當受到歡迎的古早味八寶冰。

噍吧哖事件紀念園區表示，29、30日上午11時將各有1場淺山料理秀，將分別由料理師許怡慈從常民經驗的角度，以淺山的風土食材料理，及料理師曾武祺以噍吧哖事件的歷史食材進行餐點創作。

今年的走讀也將從老街廓延伸至曾文溪豐里橋，帶民眾跟著曾文溪，認識曾是玉井第一庄的豐里社區和當地的故事。配合活動，主辦單位也推出4款山景書籤，以及淺山小提袋、形象荷葉扇等專屬周邊紀念品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法