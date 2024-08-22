中醫師發願建廟 神農大帝8年護佑31學生考上醫學系、牙醫系

高裴凱立志從醫，順利考取成大醫學系，回到台南永康開天聖明宮還願，感謝神農大帝護佑。（記者劉婉君攝）

2024/08/22 19:02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區開天聖明宮由中醫師陳俊銘發願興建，每年都有許多想要就讀醫科的學生，前往祈求神農大帝庇佑考試順利，迄今8年來，已護佑31人錄取醫科、牙科。

神農大帝被視為農業及醫藥之神，開天聖明宮自官田慈聖宮分靈神農大帝，隨著大學分科測驗放榜，近來有不少考生及家長拜拜還願，主委陳俊銘也分享喜悅，今年共有7名學生在神農大帝護佑下錄取醫學系、中醫學系、牙醫學系。

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台南一中科學班應屆畢業生高裴凱考取國立成功大學醫學系。小一時家人為了他想就讀永福國小資優班，舉家從善化搬遷到市區。升高中時，他見家人常有大大小小的健康問題，立志要從醫，高中3年也積極參加高中生物奧林匹亞競賽，雖然連續3年入選國家選訓營，卻始終缺臨門一腳，無緣成為國手。大學分科測驗前及選填志願前，媽媽帶他到永康開天聖明宮拜拜，求心靈平靜。

理科思考的高裴凱還以科學角度分析自己連續擲得3次允筊的機率，他說，自己能努力的都做了，到廟裡拜拜求得心靈有個寄託，感謝神農大帝的庇佑。

高裴凱說，升高中時即訂下從醫的目標後，除了上課，還要參加競賽，必須花比別人更多的時間朝目標邁進，因此在時間運用上要更有自律，讀累了就休息，但不要讓自己休息太久，希望未來可以幫助家人及更多人守護健康。

另外，如願考上台大牙醫學系的張雋亞，則追隨牙醫父親張博川的腳步選擇牙科。

高裴凱立志從醫，順利考取成大醫學系，回到台南永康開天聖明宮還願，感謝神農大帝護佑。（記者劉婉君攝）

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