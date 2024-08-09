獨家》林士傑命案滿月 專案成員：權利車轉手追到4、5層

涉槍殺台南市區漁會理事長林士傑的槍手全身包覆、蒙面身影被監視器拍下。（資料照，民眾提供）

2024/08/09 08:03

首次上稿 8-8 23:55

更新時間 8-9 08:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑7月8日清晨在住家前遭連開11槍身亡，案發迄今滿1個月。由於7月17日林士傑出殯後，警方專案小組不曾主動對外說明進度，讓外界有案情陷入膠著之感；不過，台南市警局專案小組駁說未陷入膠著，雖然槍手很厲害，但案情仍有一些進展，有信心一定能破案。

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對於槍手身分與案情進展是否仍霧裡看花？這件命案是否會成為懸案？參與偵辦的員警說，追查槍手與其可能共犯部分，都由南市刑警大隊與刑事局南部打擊犯罪中心為偵辦核心，參與專案的員警有的被下封口令、不敢對外多說什麼；有員警說，這大案實在很敏感，就依長官指示查案，其他非本分工作，不會去過問。

專案成員說，案情是有一些突破、進展，並非陷入膠著。對於槍手身分，他坦言，這名槍手實在很厲害，但警方不是沒有掌握，案發後持續比對分析資料追查共犯，有帶回人訊問及清查，因為還在追查中，沒刻意對外說明，但請媒體與社會拭目以待，警方有信心一定能破案。

專案成員表示，從案發後迄今專案小組持續運作，1個月來他幾乎是天天只睡半小時，常是天天或兩天開1次專案會議，彙整專案人員各自清查結果與進度，監視器影像也是持續在調閱。對於槍手使用的2輛權利轎車與1輛機車，專案小組已查到交易、轉手者達到第4、5層了，仍持續不斷追查下去，一定會設法突破追到相關共犯與槍手。

至於林士傑生前交往、與他人聯絡互動情形，及林士傑家人、親友有無提供什麼可疑線索？專案成員強調，專案小組接到各方很多檢舉與情資，這些都持續在分析、追查，只是內容涉及到偵查不公開，不便對外多說什麼。

這起重大槍擊命案發生屆滿1個月尚未偵破，8日恰逢父親節，林士傑已有孕的女兒、台南市議員林依婷低調說，她不做任何回應。

台南市區漁會理事長林士傑在住家門前遭槍殺身亡，警方鑑識人員到場採證。（資料照，記者王俊忠攝）

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