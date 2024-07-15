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南市警局長廖宗山明退休 檢察總長邢泰釗大讚偵破88槍擊等案

檢察總長邢泰釗（左二）南下向台南市警局長廖宗山（中）致意。（最高檢提供）

檢察總長邢泰釗（左二）南下向台南市警局長廖宗山（中）致意。（最高檢提供）

2024/07/15 18:41

〔記者陳彩玲／台北報導〕台南市警察局長廖宗山曾逮捕脫逃大王「穿山甲」詹龍欄、偵破學甲88槍擊案等重大刑案；漁會理事長林士傑遭槍殺命案也親自坐鎮，而廖宗山將於明天屆齡65歲退休，檢察總長邢泰釗日前到台南參加專案會議時，特地向廖宗山致意，表達感謝。

廖宗山於警界服務41年，歷任嘉義縣、台南市刑警隊長、刑事局南部打擊犯罪中心大隊長、首位刑事局毒品查緝中心主任、嘉義縣警察局局長、刑事警察局副局長、台南市政府警察局局長；因辦案膽大心細，有勇善謀，秉持「嚴密佈線，永不放棄」信念，屢破刑事重案，如脫逃大王「穿山甲」詹龍欄、屏東縣黑道議長鄭太吉案件等。

外勤經歷豐富的廖宗山，累計緝獲黑槍達500多把，包括1990年破獲軍火走私集團，查獲50多把制式長短槍；2009年擔任南打大隊長期間，破獲史上最大宗181把走私槍械案等，去年接任台南市警察局局長後，旋即偵破學甲88槍擊案；近日漁會理事長林士傑遭槍殺命案也親自坐鎮，指揮偵查計畫。

邢泰釗日前赴台南市警局參加專案會議，對廖宗山多年來對治安的重大貢獻，以及退休前最後一週仍勇於承擔責任積極偵辦，表達欽佩及感謝。他表示：「台南檢警合作無間，這次林士傑命案，在檢警的充分合作下，必可順利查獲歹徒及幕後主嫌。」

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