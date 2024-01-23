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惜福腳踏車又來了 台南除役T-Bike限量30台1/27開賣

南市環保局今年首拍將於1月27日在東區藏金閣1館登場，圖為北歐風格的「實木特大雙人床架」。（南市環保局）

南市環保局今年首拍將於1月27日在東區藏金閣1館登場，圖為北歐風格的「實木特大雙人床架」。（南市環保局）

2024/01/23 13:47

〔記者王姝琇／台南報導〕南市環保局今年首拍將於1月27日在東區藏金閣1館登場，最受矚目的，就是前次拍賣日造成瘋搶的除役T-Bike惜福腳踏車，此次共計有30台（每人限購1台），同時也有回收物換培養土的好康活動，年前想換新傢俱、喜愛種花植草的民眾別錯過了。

南市環保局致力推動傢俱循環再利用，去年藏金閣木工師傅利用回收來的2822件傢俱，維修或拆料後新創共4327件，另二手腳踏車透過整修並售出近170台，回收再利用成效顯著。今年首拍1月27日於藏金閣1館熱鬧登場。

農曆年前家戶除舊佈新，不少都會排出許多大型傢俱，又加上民生水平提高，民眾汰換傢俱頻率增加，使得巨大垃圾逐年增量。環保局表示，大多傢俱丟棄後仍有維修或拆解再利用的價值，藏金閣持續回收本市家戶排出廢傢俱，有些經木工師傅巧手修復就能再利用，如已不堪使用，則會拆料後新創傢俱或文創小物進行販售，都備受民眾喜愛。

環保局表示，今年首拍1月27日星期六上午8至12時於東區藏金閣1館登場，主打傢俱為沉穩又實用的「柚木長椅」、具北歐風格的「實木特大雙人床架」；此外還有結合懷舊藤編及鄉村風格的「藤織點綴實木餐桌」等，現場除各式各樣二手傢俱展售，平價傢俱區持續買1送1（買2件其中低價者免費）至今年2月7日止，如餐桌150元、客廳椅單張50元等，幾乎都是銅板價就可搬回家，歡迎民眾前往選購。

市長黃偉哲表示，惜福腳踏車為本市除役T-Bike，前次拍賣日推出立即搶購一空，在藏金閣與交通局共同努力下，再次於1月27日8點在藏金閣1館開賣，本次再次推出惜福腳踏車共計有30台，有需要的民眾動作要快。

環保局長許仁澤說，當日08：30-11：30於藏金閣1館戶外廣場辦理的「資源回收物兌換培養土」活動，只要持指定回收物即可兌換培養土。另外中西區藏金閣2館，當日下午2點至2點40分；3點至3點40分舉辦共2場次「金翱共故事屋活動」，透過說故事模式導入環境保護議題。

台南除役T-Bike限量30台1月27日開賣（每台500元／每人限購1台）。（南市環保局）

台南除役T-Bike限量30台1月27日開賣（每台500元／每人限購1台）。（南市環保局）

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