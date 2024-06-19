妝點在地特色 左鎮老市場變亮點

左鎮公有零售市場展示參加台南市綠社區培力計畫的成果，市場空間呈現新風貌，後續也將陸續推動市集及藝術活動。（記者劉婉君攝）

2024/06/19 05:30

〔記者劉婉君／左鎮報導〕左鎮區公有零售市場迄今已逾半世紀的歷史，在地青年透過台南市綠社區培力計畫，結合當地居民，以左鎮的產業、宗教、文化、美食等特色為主題，妝點空間新風貌，後續並將推出藝術活動，翻轉老市場成為新亮點。

在地青年結合社區長輩完成

左鎮在地青年賴政達與民眾昨天開心展示營造的成果，天花板懸掛著社區長輩以在地刺竹編織而成的竹燈；具有在地特色的壓克力彩繪，則是動員超過百人接力完成的，涵蓋左鎮的月桃、芒果、破布子、葛鬱金、百年歷史的教會及保生大帝信仰、二寮日出、惡地形等，牆壁也以竹子布置成為投影牆，呈現左鎮多元的樣貌。

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賴政達表示，過去的市場空間色調昏暗，改造後呈現溫暖明亮的色系。

將推出藝文活動為小鎮注入活力

未來除了將做為接待遊客的空間，也會有歪腰市集不定期舉辦親子活動，七、八月將再推出老街策展，十至十一月舉辦惡地藝季，並串連不同單位辦理活動，期望這個在地居民共同打造的空間，能為左鎮注入新的活力。

左鎮區長余基吉指出，五、六○年代的左鎮，人口曾多達一萬六千人左右，公有零售市場旁還有一座戲院，隨著人口外移，目前人口將近四千二百人，市場攤商也僅存三攤，樂見在民眾合力改造下，活化市場，再創新亮點。都發局表示，台南綠培力計畫期能陪伴地方社區共同成長，強化在地認同感，讓在地生活文化賦予環境空間新的價值與樣貌。

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