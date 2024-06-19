開烘芒果乾 山上農會訂單排隊

2024/06/19 05:30

〔記者劉婉君／山上報導〕台南芒果進入採收期，山上區農會昨天啟動芒果乾烘製作業，開烘首日共有一千五百斤，以低溫烘焙約需歷時二至三天，預購訂單已開始排隊，下週將展開農民及各單位委託代烘。

山上區農會每年芒果產期烘製芒果乾，迄今已有超過卅年的歷史，全市各產區都有農民來委託代烘，數量多時，還必須發號碼牌，目前每天最大烘製量為七千五百斤，從削皮、切片到包裝，都是人工作業。

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負責烘焙業務的王堂坤說，以六十至七十度的溫度烘焙，最快也要二天才能完成，期間必須隨時注意溫度及為半成品翻面，不同品種及切片的大小，都會影響到烘焙所需的時間，「溫度控制決定一切」。

農會昨天動員十三名人員一起削芒果，山上區農會總幹事許弘霖表示，今年芒果整體減產約三成，因工資上漲，農會向產銷班收購的三級品愛文芒果，價格一公斤四十二元，較去年調漲二元，另外芒果來源還有各農會及合作社，品質佳。

農會表示，芒果會先放置二天後熟，再切片烘焙，原味不加糖，香氣足，每年都被搶購一空，沒有庫存，許多老顧客早已詢問，去年農會本身就烘製四十公噸，農民等委託代烘則超過六十公噸。

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