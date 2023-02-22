王建民遭爆外遇醫美人妻名醫 一審以這理由判王、女醫清白

前旅美大聯盟職棒球星王建民。（資料照）

2023/02/22 10:31

〔記者王俊忠／台南報導〕前旅美大聯盟職棒球星王建民傳與台南知名醫美女醫師蕭嘉蓉有婚外情，蕭的丈夫王文哲醫師控告王建民與蕭嘉蓉有不當往來並求償1千萬元，2人曾一起出遊及互傳訊息，但因這些事發生在近10年前，王文哲沒在發現後的2年內提告；加上全案沒有積極證據，台南地院判王、蕭2人未侵權，不必賠償分文。

蕭嘉蓉與同為耳鼻喉科醫師的丈夫王文哲，原在台南市區健康路一起開設聯合診所，蕭因有亮麗外表與姣好身材曾為廠商拍醫美的戶外廣告，一時聲名大噪。但2021年間，蕭嘉蓉發現丈夫外遇偷吃2名女患者，向丈夫與女病患提告求償1千萬元並訴請離婚，南院一審共判王文哲與外遇2女要連帶賠350萬元給蕭嘉蓉。夫妻婚姻也破裂，改各自開診所、自立門戶。

王文哲不甘外遇官司落下風，發現妻子竟與王建民有不當交往關係，也訴諸法律行為，王開庭指出，提告時的確是與妻子有另案在打官司，後來妻小未與他同住，他在2021年1月間因思念子女，打開家用照片的隨身碟，發現蕭與王建民在2014年底到2015年11月間使用Viber通訊互訴愛意，曾於2014年12月到2015年初相約到台南漁光島、高雄等地出遊的不當往來，超出正常社交，為此身心也受創，他是無意間發現證物，不是偷得的，且在發現後隨即提告，沒有超過2年的告訴時效。

蕭反駁說，丈夫以非法手段竊取她與王建民的對話記錄，不能當成證據，且丈夫指控她與王建民婚外情是發生在2014年、2015年間，若要提民事求償，應在發現後2年內提出，但丈夫是到此事6年後的2021年才提告，已逾告訴期限，她與王建民的往來並沒有不妥。

蕭並說，與王建民是在2014年因醫美治療結識，因她也熱愛棒球，之後她與子女也與王熟識，2人是基於醫病、球迷與球員及朋友間的正常往來，未逾越一般社交範圍，是丈夫外遇2女被她抓包、提告求償，丈夫為反擊她，把她與王建民的過往通訊內容斷章取義或惡意扭曲，是不實指控。

王建民也說，他是友人介紹向蕭嘉蓉求診，才認識蕭及其丈夫、子女，與蕭的通訊對話，純屬朋友間閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意，他回國期間與蕭見面均是醫療目的，趁就診空檔短暫外出，無曖昧舉止，也未逾越正常社交範圍。

法官開庭勘驗王文哲提出的3個隨身碟，的確看到王建民與蕭女的通訊對話，還有美國紐澤西州的電話號碼等畫面截圖，法官發現上述通訊截圖修改日期介於2015年10月29日到2015年11月17日之間，已證明原告取得該通訊資料時間應在2015年10月至11月間。加上王文哲外遇2女與妻子打官司時，曾在2020年間就當庭提出妻子與王建民往來的截圖資料，證明原告說是在2021年間無意發現的說詞不可採信。

法官據此認定，蕭女丈夫早在2015年間，就已經知道妻子與王建民的通訊往來內容，未在2年內提告求償，已經逾期，加上截圖的通訊內容，並沒有不雅、不當或逾越正常互動的事證，因此判王建民與蕭嘉蓉2人未侵權、不必賠償。此案還可上訴。

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