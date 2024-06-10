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教人夫日文竟教到爬上床 女師懷孕「不願切」判賠元配25萬

J姓人妻指控日文女教師與其丈夫有染，侵害其配偶權，台南地院法官判女老師須賠25萬元慰撫金給J女。（資料照）

J姓人妻指控日文女教師與其丈夫有染，侵害其配偶權，台南地院法官判女老師須賠25萬元慰撫金給J女。（資料照）

2024/06/10 19:58

〔記者王俊忠／台南報導〕J姓女子與王姓丈夫結婚後育有子女，婚姻原本幸福美滿，卻遭到丈夫的W姓日文女老師破壞。J女控小三女師曾與王男發生性關係，王男也承認；後王男欲分手時，W女稱懷孕不願分手，持續打電話糾纏王、並對王說「一定是你的，因我沒有別人」，害她罹患憂慮、焦慮症。台南地院判日文女老師要賠25萬元給J姓元配。

J姓女子控訴，W姓女子是其王姓丈夫的日文教師，也參加過她與丈夫的婚禮，清楚王男是她丈夫，王男與W女兩人起初是單純師生關係，後來質變有許多逾越分際的言行，2023年12月間兩人有4次婚外性行為，其丈夫王男也承認。

J女指W女與王男LINE有曖昧對話，W女曾對王說「從頭到尾只要你的真心」等，後來王男想分手時，W女打電話給王說「一定是你的，除了你，我也沒有別人」，表明已懷孕、不願分手，百般糾纏男方，還曾以自殺威脅王男。

元配說，W女於2024年2月初1天內不停打電話到她住家管理室說要找王男，丈夫到警局報案，警方依跟蹤騷擾法發書面告誡給W女；W女甚至透過她友人要找她，讓她面對友人異樣眼光與多重精神打擊，出現失眠、憂慮與焦慮症狀，幸終鼓起勇氣求助身心科醫師，為此要向W女求償100萬元。

台南地院法官表示，依W女參加J女與王男的婚禮照片、LINE對話紀錄、通話譯文、診所診斷證明等資料。W女在法院辯論庭並未出庭、也未提出任何書狀聲明與爭執，依民事訴訟法規定，視同被告W女沒有異議，逕以一造辯論做判決。

法官根據原、被告雙方社會地位、經濟條件與侵害、損失程度等情形，判W女應賠償J女25萬元慰撫金，還可上訴。

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