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    法官為妻被開900元罰單怒嗆 警公開部分密錄器還原現場

    南院法官為了900元罰單槓上警察，警方公布部分秘錄器還原現場。（警方提供）

    南院法官為了900元罰單槓上警察，警方公布部分秘錄器還原現場。（警方提供）

    2022/10/06 19:32

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    違規改車被開900元罰單 法官妻嗆警「你們局長欠修理」？
    領愛心便當法官又爆施壓警爭議 台南地院：查明後依法處置

    〔記者王捷／台南報導〕本報昨天（5日）報導，法官妻子A婦為900元罰單嗆警，當事人是台南地方法院的試署法官，南院為查證法官是否踰矩，請南市警四分局提供資料，警方也做了逐字稿提供給南院，不過內容有漏字，後來警方提供部分密錄器還原現場，影片一開頭就有人說「現在的法官素質」，至於前面發生什麼事？警方是否如實紀錄不得而知。

    據了解，法官夫人是市府公務員，她買的二手機車定位燈是藍色的，依據法規，機車小燈的顏色只能是白色或淡黃色，不過，她主張沒有改車，買來就是這樣，因此認為監理站驗車、過戶時有疏失，警方也沒有落實宣導，她認為這樣很冤枉，強調自己丈夫是法官，而法官到場後與警方有些爭執，由基層員警承受砲火，警官卻躲在後方，最後才出來道歉。

    事件爆發後，部分民眾懷疑警方為何沒有辦妨害公務？警方被迫公開說明，以車主親友來稱呼當事人，未揭露法官身分，且強調接受檢查時態度溫和；其他媒體向警方求證這件事時，警方否認這件事，說不知道有法官到場，可能是自稱是「法官」，另一方面也啟動內部調查，調查誰把消息走漏？

    台南地院今天下午證實法官身分，但法官強調夫人並未講出「分局長欠修理」，警察也沒有鞠躬道歉；不過，依現場目擊者說法，法官夫人是指名道姓講「局長欠修理」，但說出這句話時，聲音被法官蓋過去了，而警方提供給督察單位、南院的逐字稿中被發現有漏字，最後警方提供了部分密錄器還原現場，影片一開頭就有人說「現在的法官素質」。

    這次爭議事件的法官，是南院的試署法官，他的專長是醫療法，獲得法界人士好評，法官依等級分為候補、試署、實任，候補法官滿5年，評核合格會成為試署法官，期滿一年再通過評核，晉任實任法官；考核有五個項目分別是「品德操守」、「敬業精神」、「裁判品質」、「學識能力」與「身心健康情形」，只有「裁判品質」是司法院來查核，其餘4項考核都是由法官任職的法院院長來打成績。

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