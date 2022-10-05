違規改車被開900元罰單 法官妻嗆警「你們局長欠修理」？

4日晚間台南市警分局與交通大隊、環保局與監理站執行聯合稽查。（警方提供）

2022/10/05 19:04

〔記者王捷／台南報導〕台南市警分局昨天與交通大隊、環保局還有監理站聯合稽查，攔查到A姓婦人的機車違規變更LED燈，監理站在件查後認為A婦違規，警方開出一張900元罰單，但A婦自稱在政府機關工作，丈夫是法官，反問局長是否「欠修理」？隨後A婦請法官、擔任義交退休的公公到場，法官說：「你們這裡最大是誰」，一名資深警員跳出來自稱是承辦人，警官則躲在後方，直到警員開完單，警官還連忙向A婦道歉。

4日晚間，警員攔到A婦後，將她的機車給監理站檢查，在檢查後認為她違規將機車的定位燈鹵素燈改為LED燈，而依據道路交通安全規定中，對燈光顏色的規範只能是白色或是淡黃色，但A婦機車的定位燈是藍色，所以依據道路交通管理處罰條例第16條，擅自改變原規格設備，可以處900到1800元的罰鍰，警方因此開了最低900元的罰單，並且要求把車燈換原廠。

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不過A婦不滿，認為這輛機車是二手車，她根本分辨不出來什麼是原廠燈，法官到場後表達身分，並指出這輛二手車買來時也需要到監理站驗車、過戶，質疑監理站是不是怠惰？沒有查出違法改裝的事實，就把車過戶給不知情的民眾，警方到底有沒有在宣導？這時A婦揚言要警方負責人出面解釋，是不是局長「欠修理」？但是警官卻躲起來，留分局、交通大隊的警員承受法官與A婦砲火。

法官沒看到警官，對著警員就問這裡誰最大？要跟帶隊警官溝通，警員則跟法官說，同樣在「司法界」裡，希望法官能體諒警方只能依法行政，豈料法官大怒反問「依法行政我會比你們不清楚嗎？依法行政還有分故意、過失餒。」認為警方在擾民，後來法官詢問警員的單位後才離開，而警官這時出現，向法官夫婦道歉。

警方私下說，雖然法官口氣差了一點，但沒有作出違法的行為，所以沒有以妨害公務移送。

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