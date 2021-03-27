婦逆向違停派出所旁 竟囂張嗆警：老娘錢多讓你開到爽

劉姓婦人把車逆向違停在派出所旁，不僅拒絕出示證件，還與警員爆發口角，嗆警「老娘錢多」、「我讓你開到爽」。（記者林嘉東翻攝臉書爆料公社；本報合成）

2021/03/27 20:17

〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕劉姓婦人今天把車逆向違停在派出所旁，被巡邏警攔住，不僅拒絕出示證件，還與警員爆發口角，離去前竟嗆警：「老娘錢多」、「我讓你開到爽」，過程全都被路人拍下。

警方指出，劉女先是駕車逆向違停，又不服從交通勤務警察指揮或稽查；前者最重可處1200元，後者最重恐被罰3萬元，吊扣駕照6個月。

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年約50多歲的劉姓女子今天下午3點半將車子逆向違停在距離社后派出所不到5公尺的水果攤前，被新北市汐止警分局巡邏警員發現，劉女見警方要求她出示證件，不僅拒絕還與警方爆發口角。

劉女大聲嗆警員，攔查的張姓警員態度平和，不斷要求劉女出示證件，劉女不僅拒絕，還對張員大小聲。直到支援警力趕抵，不滿劉女大剌剌把車違停在派出所旁，還對同僚大小聲，警方才火力全開回嗆劉女，「妳違停在派出所旁邊，妳在大聲什麼，現在是誰違規，我們開單合理」

劉女仍繼續怒嗆，「我就讓你開到爽」、「老娘錢多」、「我讓你開到爽」，接著逕行離去。

由於劉女不服取締，警方蒐證後依法該單逕行舉發，依道路交通管理處罰條例第56條1項6款不依順行方向停車及60條2項1款不服指揮舉發違規。

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