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    製造假車禍詐保被警識破 機車男求饒下次不敢了

    警方調閱道路監視器影像發現是陳姓男子自己把機車放倒，並非自撞路旁中華電信箱，再向警方謊報發生車禍。（警方提供）

    警方調閱道路監視器影像發現是陳姓男子自己把機車放倒，並非自撞路旁中華電信箱，再向警方謊報發生車禍。（警方提供）

    2022/05/16 09:08

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局於5月14日中午12點接獲民眾報案，指稱在安平區光州路一帶發生機車自摔車禍事故，員警到車禍現場處理時，發現道路監視器影像與報案的陳姓男子說法不一致，心覺可疑，深入追查，查出是以「造假車禍方式欲詐領保險金」，全案偵訊後依偽造文書罪嫌將陳男函送法辦。

    向警方報案的陳姓男子（23歲）表示，當天因為下雨，他雨衣無法完整遮蔽身體，就騎機車到路邊欲調整雨衣時，自己人車撞上路邊的中華電信機箱。員警受理報案後依規定製作筆錄並開立交通事故登記聯單，事後警方調閱監視器發現，這名陳男並非像他自稱是自摔，而是騎到定點、停下車後自己將機車放倒，再向警方謊報是自摔車禍，據以詐領保險金。

    警方深入追查得知，陳男的機車確實有發生自摔事故，但自摔地點是在私人停車場，不在保險公司承保範圍內，陳男為詐領保險金，聽信他人指使稱可以把車輛假裝在一般道路上發生車禍，即可申請理賠，而出此下策。幸在警方抽絲剝繭調查下，發覺本案相關疑點，讓騎機車的陳男俯首認罪。

    南市警四分局長王子雄表示，在網路社群有民眾稱可以製造假車禍的手法，向不知情的警察機關報案後，再詐領保險公司的保險理賠金，犯罪人自以為造假天衣無縫、神不知鬼不覺，可以得逞理賠，但警察術業有專攻，對於相關跡證，能運用科學證據及經驗理論專業，來判斷真偽、辨別是非，民眾切勿心存僥倖，違法犯罪，以免因小失大、得不償失。

    警方調閱道路監視器影像發現是陳姓男子自己把機車放倒，並非自撞路旁中華電信箱。（警方提供）

    警方調閱道路監視器影像發現是陳姓男子自己把機車放倒，並非自撞路旁中華電信箱。（警方提供）

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