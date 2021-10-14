南科考古館2週年館慶 本週末開放免費進館

南科考古館迎來2週年館慶，安排一系列活動，更邀請遊客16、17日免費進館同樂。（南科考古館提供）

2021/10/14 21:08

〔記者萬于甄／台南報導〕南科考古館為慶祝開館2週年，16、17日規劃「Let’s GO！考古同盟時代」主題系列活動，包含館內互動遊戲闖關及館外的美食市集、平埔樂舞展演等，活動相當精彩豐富，屆時也將開放免費進館，南科考古館歡迎遊客週末一起同樂。

南科考古館表示，開館營運這2年來，遊客來館參觀走訪並體驗各式教育推廣活動，落實考古科普教育，今年館慶主題以「同盟」為概念，邀請民眾共同組成聯盟，結合不同族群、館舍，一同到南科考古館交流彼此的文化，以考古夥伴之姿，迎向更多元的時代。

南科考古館16日安排平埔樂舞展演、光榮實小弦樂團、新市國小弦樂團、南科實小直笛團等，為新來的「盟友」獻上樂舞表演；17日則有適合孩童參與的「小考古大任務」戲劇教育活動，帶孩子理解考古知識並學習尊重及傾聽不同文化的內涵。

此外，南科考古館也邀請南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館等，在館內設置有趣的闖關攤位，讓遊客化身為考古特工，完成聯盟館舍指派的機密任務，只要完成集章任務，就可把超值獎品帶回家。

南科考古館表示，屆時館外將設置不同族群的美食市集，民眾闖關之餘還可以至館外享用風味美食；館慶期間將推出「WOW卡」及「OH卡」新的會員卡，遊客辦卡即可參加挖挖樂抽獎，獎項豐富，歡迎大家相揪成為南科考古館「盟友」。

南科考古館2週年館慶邀集南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館等，在館內設置有趣的闖關攤位，邀請遊客化身考古特工一起同樂。（南科考古館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法