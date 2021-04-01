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    台南首座大型移動式RO淨水設備上陣 日供500噸再生水

    台南首座大型移動式RO淨水設備今啟用投入供應再生水。（記者萬于甄攝）

    台南首座大型移動式RO淨水設備今啟用投入供應再生水。（記者萬于甄攝）

    2021/04/01 13:31

    〔記者萬于甄／台南報導〕水情嚴峻，台南今啟動全市全日減壓供水，為加強開源節流，南市府2月份向中央爭取大型RO淨水設備需求，已設置完成，市長黃偉哲今也前往樹谷園區汙水處理廠視察運作及供水情況，該RO淨水設備每日可產出500噸再生水，以供南科、樹谷園區產業用水需求。

    南市水利局長韓榮華指出，台南水情燈號上個月轉為橙燈警示，目前民生及工業用水每天約94.5萬噸，全市各處水資源回收中心、再生水廠陸續投入供應再生水，像是永康再生水廠每天可供2500噸再生水，樹谷園區今也啟用大型RO淨水設備，台南現每天約可供3000噸再生水。

    他表示，大型移動式RO淨水設備運抵台南後，在短短12天就完成管線佈設、運轉測試等，每日可處理800噸二級處理流放水，提供約500噸再生水，水質符合工業用冷卻水標準，供園區廠商登記取水，首批已有聯亞科技、艾杰旭及聯華氣體登記取用。

    市長黃偉哲說，節水需要你我、中央、地方及公私部門一起努力，感謝水利署在這麼短的時間內，協助台南建置移動式RO淨水系統以供給工業用水，而每天省下500噸自來水就可移撥給民生用水，也讓水庫蓄水量可再往下延伸到7月。

    黃偉哲提到，今啟用台南首座RO淨水設備，樹谷園區未來還有一座，而柳營科技工業區暨環保園區及永康科技工業區也都各有2座，預計6月底前台南會完成設置6座大型移動式RO淨水設備，以面對日益嚴峻的旱象。

    台南首座大型移動式RO淨水設備今上陣，市長黃偉哲前往視察供水及運作情形。（記者萬于甄攝）

    台南首座大型移動式RO淨水設備今上陣，市長黃偉哲前往視察供水及運作情形。（記者萬于甄攝）

    RO淨水設備水質符合工業用冷卻水標準。（記者萬于甄攝）

    RO淨水設備水質符合工業用冷卻水標準。（記者萬于甄攝）

    大型移動式RO淨水設備每日可處理800噸二級處理流放水，提供約500噸再生水，首批已有聯亞科技、艾杰旭及聯華氣體登記取用。（記者萬于甄攝）

    大型移動式RO淨水設備每日可處理800噸二級處理流放水，提供約500噸再生水，首批已有聯亞科技、艾杰旭及聯華氣體登記取用。（記者萬于甄攝）

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