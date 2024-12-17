蕭美琴代表前總統蔡英文 台中太平太和宮贈匾

副總統蕭美琴（左4）今天在立委何欣純（左3）等人陪同下，前往太和宮代表前總統蔡英文致贈「恩溥黎庶」匾額。（記者陳建志攝）

2024/12/17 20:00

〔記者陳建志／台中報導〕副總統蕭美琴今天在立委何欣純等人陪同下，前往台中市太平區太和宮，代表前總統蔡英文敬獻「恩溥黎庶」匾額，當現場響起「台灣尚勇」的音樂，蕭美琴也強調，用良善慈悲的力量來回饋社會跟世界。

蕭美琴副總統今天在太和宮主委陳啟煌、立委何欣純、台中市議員張玉嬿、蔡耀頡、林德宇、張芬郁、李天生等人陪同下，前往太平區太和宮祈福、贈匾，何欣純說，感謝蕭美琴副總統今天特地來到太平向太平媽祖祈福，祈求台灣國運更上一層樓，中央和地方一起合作，大家一起隨著賴總統的領導腳步，讓台灣在國際上越來越好，而台中城市發展也需要大家一起來努力。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，其實今天本來應是蔡前總統年初就答應要來贈匾，適逢520政權交接國政繁忙，但蔡前總統還是非常掛念，也希望今年底以前一定要完成這個心願，所以由她來代表贈匾，相信未來賴總統還有很多機會來到太平，太和宮在台中太平地區已有200多年歷史，太和宮在善男信女大家共同努力之下，成為地方公益跟慈善的最核心力量。

蕭美琴說，雖然自己是基督徒，但是都一樣相信慈悲和公義，大家也以此精神疼惜地方和國家，透過大家平時的熱心公益，相信台灣這種善良的力量，能讓國際社會更加支持、疼惜我們，也相信這種善的力量，終將是這個世界帶動大家往前走最重要，也是讓國家更繁榮的力量。

蕭美琴並說，稍早向太平媽祖祈福表達敬意的時候，聽到「台灣尚勇」的音樂，台灣不只是世界棒球的冠軍，更是百工百業的冠軍，尤其太平有很多中小企業，有很多專業人才，所以我們用良善慈悲的力量來回饋這個社會跟世界之外，台灣此時要用自己實力讓大家看見，讓太平、台中更好。

蕭美琴副總統（左5）今天在何欣純立委（左4）等人陪同下，前往太平太和宮贈匾，並由太和宮主委陳啟煌（左6）代表贈送廟方紀念品。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法