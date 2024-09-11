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    大坑不是只有步道！7路線「玩味大坑」 800元吃喝玩樂制霸

    「玩味大坑」結合大坑商圈20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮名店，推出7條旅遊路線半日遊程。（記者蔡淑媛攝）

    「玩味大坑」結合大坑商圈20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮名店，推出7條旅遊路線半日遊程。（記者蔡淑媛攝）

    2024/09/11 19:52

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕「玩味大坑」9月23日登場，結合台中市大坑商圈20家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店，首次推出7條旅遊路線半日遊程，有吃、有玩，又好買，包括必比登推介餐廳，還有在地排隊名店及熱門園區，報名只要800元就能玩上1500元價值的遊程，更送出百元店家抵用券，物超所值，名額有限。

    台中市議員曾朝榮指出，大坑擁有享譽國際的登山景緻、特色餐廳及豐富的在地農特產，堅持用最好的食材、提供最合宜的價格與服務，大坑不只有步道爬山，更有在地迷人風采。

    大坑商圈主委東正說，玩味大坑遊程內含美食巡禮、手作、伴手禮及泡湯體驗，透過活動分享大坑商圈的特色，邀請大家一同來旅遊消費，體驗大坑的迷人魅力，今年玩味大坑遊程都是規劃在地必訪景點及名店，必比登推介餐廳有東山棧、竹之鄉風味餐廳，還有在地熱門特色美食餐廳，樽日式料理、東東芋圓及龍莊烤乳豬、東山水岸、陸光七村、大坑米粉湯、正好佳宮廷御膳牛肉爐、好喔餐廳。

    還有必買伴手禮，水母吃乳酪-大坑店、弄瓦手工餅乾、龜記茗品-東山店、丁香豆花臉盆冰，以及觀光園區及溫泉，紙箱王創意園區、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉，薇拉香草工坊、大有苑茶空間、HIONE啵比星球。

    玩味大坑9月23日到10月2日的週一到週四開出，即日起可到大坑商圈官網報名，7條路線分別「東山棧、麒麟峰溫泉、弄瓦手工餅乾」、「東山水岸、日光溫泉、水母吃乳酪」、「竹之鄉、麒麟峰溫泉、大有苑茶空間」、「陸光七村、麒麟峰溫泉、薇拉香草工坊」、「龍莊烤乳豬、日光溫泉、薇拉香草工坊」、「樽日式料理、啵比星球、弄瓦手工餅乾」、「紙箱王、日光溫泉、水母吃乳酪」，詳情可查詢大坑商圈官方臉書最新消息。

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